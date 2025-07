Donna precipita dal secondo piano di un palazzo a Roma, è gravissima: interrogato il marito

Una donna precipita da un balcone al secondo piano di un palazzo in via Serotini, zona Giustiniana a Roma. È successo nel cuore della notte. Sul posto la polizia, che sta indagando sulla dinamica, ancora poco chiara. Il compagno della signora, una 43enne, asserisce che si tratta di un gesto volontario, ma la sua posizione deve essere ancora valutata. Sul posto la volante 19 Primavalle e la volante Beta Como della squadra volante della questura di Roma.

La donna è stata soccorsa dal personale medico del 118 e accompagnata d'urgenza al policlinico Gemelli di Roma, dov'è stata sottoposta a intervento chirurgico. Sarebbe tuttora in coma e la prognosi resta riservata.

"Discutevano spesso per varie questioni. So che non riuscivano ad avere figli e questo aveva mandato in crisi il loro rapporto", avrebbero raccontato alcuni vicini, secondo quanto riportato sul Messaggero. "Pensavo a una esplosione, ma quando mi sono affacciata ho visto questa donna vestita e insanguinata. È stato tremendo. Il colpo è stato molto forte: è caduta direttamente sulla pavimentazione dell'ingresso, senza che qualche pianta potesse attutire la botta. Una vera disgrazia", hanno raccontato ancora i vicini. Per il momento, però, non c'è alcuna certezza sulla vicenda.