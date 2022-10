Donna investita da un treno sulla Roma-Viterbo è grave: tratta interrotta, treni fermi Nel pomeriggio la circolazione ferroviaria sulla tratta Roma-Viterbo è stata interrotta e i treni sono rimasti fermi per un incidente in cui un convoglio ha investito una donna.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Una donna di ottant'anni è grave, dopo essere stata investita da un treno lungo la linea ferroviaria Fl3 Roma-Viterbo. Il sinistro si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 12 ottobre nella stazione di Cesano. La circolazione dei treni è momentaneamente interrotta lungo la tratta interessata e i convogli non passano. Da quanto si apprende era poco prima delle ore 15.30 quando per cause non note e ancora in corso d'accertamento da parte della polizia ferroviaria la donna è stata investita da un treno, che stava transitando in stazione, lungo via della Stazione di Cesano 316.

Data la dinamica dell'incidente è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che sono intervenuti con due squadre del Comando provinciale di Roma. I pompieri giunti sul posto con urgenza hanno dato il via alle operazioni di soccorso. Hanno estratto l'anziana ancora cosciente, per poi affidarla alle cure del personale sanitario nel frattempo arrivato in ambulanza, che l'ha trasportata in ospedale, per le cure del caso.

Linea Roma-Viterbo bloccata, i treni non passano

Dal primo pomeriggio di mercoledì i treni non passano lungo la Roma-Viterbo e la circolazione risulta momentaneamente sospesa. Ciò per consentire le operazioni di soccorso sicurezza, in attesa che il binario venisse liberato dal convoglio rimasto coinvolto nel sinistro. Sul portale ufficiale di Trenitalia, dove vengono pubblicati costantemente gli aggiornamenti del traffico, si legge che "il traffico ferroviario è sospeso per l'intervento del personale di assistenza medica e dei vigili del Fuoco – e che – I treni Regionali possono subire ritardi, cancellazioni o limitazioni di percorso".

Leggi anche Si siede sul bordo dei binari e viene investito dal treno a Nettuno: morto un 50enne

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia ferroviaria e della Polizia di Stato, per i rilievi e gli accertamenti di loro competenza per ricostruire la dinamica dell'accaduto. L'ipotesi è che il macchinista abbia visto la donna solo all'ultimo e che non abbia fatto in tempo a frenare per evitare di urtarla. Inevitabili i disagi per i pendolari che si spostano quotidianamente tra Roma e provincia Nord per studio o lavoro.