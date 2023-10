Donna incinta partorisce d’urgenza dopo un incidente stradale Un episodio a lieto fine quello che ha visto come protagonista una donna incinta che ha dovuto sottoporsi ad un parto d’urgenza dopo un incidente stradale a Cassino. Mamma e figlia stanno bene.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio (Fonte Getty Images)

Una donna ha partorito dopo essere rimasta coinvolta in un incidente stradale sulla Casilina Sud a Cassino. È successo venerdì scorso 27 ottobre nel territorio del Frusinate. Fortunatamente nonostante il grande spavento sia la mamma che la bimba stanno bene e l'episodio, che sarebbe potuto culminare in tragedia, si è concluso con il lieto fine.

La donna incinta sottoposta ad un cesareo d'urgenza

Secondo le informazioni apprese la donna era in auto e stava percorrendo la Casilina Sud, quando si è scontrata con altre due auto, probabilmente complice il manto stradale reso scivoloso dalla pioggia. Subito l'attenzione è stata rivolta alla donna incinta, per la quale sono stati chiamati i soccorsi. I presenti hanno infatti allertato il Numero Unico delle Emergenze 112, chiedendo l'intervento urgente di un'ambulanza, per una donna appunto in stato interessante, che era rimasta coinvolta nell'incidente.

Mamma e figlia stanno bene

Sul luogo del sinistro è giunto in pochi minuti il personale sanitario in ambulanza, che ha preso in carico la paziente e l'ha trasportata d'urgenza all'ospedale Santa Scolastica di Cassino in codice rosso. Sono stati momenti di preoccupazione, ma fortunatamente tutto è andato per il meglio: la bambina è nata, i medici l'hanno stabilizzata. Successivamente è stato ritenuto necessario il trasferimento in un ospedale romano, per sottoporre mamma e figlia a tutti gli accertamenti necessari per scongiurare eventuali complicazioni. Da quanto si apprende nessuna delle due è in pericolo e presto torneranno a casa.