Donna azzannata da due cani nel Frusinate, il figlio li vede e li fa scappare: gravissima la madre

Pensava fosse una volpe, ma si è trovata davanti due cani che l'hanno aggredita. È quanto successo ad una donna nel Frusinate, nella zona di Isola Liri, nella mattina di oggi, sabato 27 luglio 2024. Ha sentito dei rumori nel pollaio ed è corsa a vedere, ma quando è uscita ha trovato davanti a sé i due grandi cani che stavano cercando di abbattere la recinzione per entrare nel pollaio. Anche i due animali si sono accorti di lei. E l'hanno azzannata.

Paura nel Frusinate: azzannata una donna

I fatti risalgono a questa mattina. Erano circa le 7.20 quando si è sentito un rumore provenire dal pollaio. La donna, una settantacinquenne pensionata, è scesa sotto casa, per verificare che non fossero entrati volpi nel pollaio. Ma una volta uscita, davanti al pollaio, si è trovata due grandi cani neri che stavano cercando di sfondare la rete per raggiungere le galline.

La donna ha cercato di allontanarli. Molto presto, però, i due animali si sono rivolti verso la donna, puntandola. Ha provato a scappare e si è chiusa in casa. Una volta dentro, dopo qualche minuto, ha sentito suonare il campanello: pensava potesse essere il padrone dei cani ed è andata ad aprire. Ma non è stato come si aspettava.

L'aggressione della donna e il salvataggio del figlio

Come ha raccontato ai carabinieri più tardi, una volta sentito il campanello ha aperto la porta di ingresso. Davanti a lei non ha trovato il proprietario dei cani, ma soltanto i due animali. I due si sono gettati sulla donna e hanno iniziato ad azzannarla: uno si è buttato ad un polpaccio, l'altro ad una mano.

La donna ha iniziato a gridare, attirando l'attenzione del figlio che si trovava al piano di sopra e che, sentendola, ha capito che si trovava in pericolo. Rischiava di essere azzannato a sua volta, così ha deciso di organizzarsi con un piano. Ricordandosi di avere ancora in casa due petardi avanzati dalle scorse vacanze di Natale, li ha presi e li ha lanciati versi i due animali che, spaventati, sono fuggiti.

L'arrivo dei soccorsi

Per la mamma settantacinquenne sono scattati immediatamente i soccorsi da parte degli operatori sanitari. La donna è stata trasportata d'urgenza nel vicino ospedale di Sora, dove è stata sottoposta ad un delicato intervento alla ferita riportata sul polpaccio: sono state necessarie decine di punti di sutura. Allertati i carabinieri che si sono subito messi alla ricerca dei due cani.