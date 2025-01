video suggerito

Domenica ecologica a Roma il 26 gennaio: orari del blocco traffico e chi può circolare in fascia verde Torna la domenica ecologica a Roma. La prima è domani, domenica 26 gennaio 2025, con blocco del traffico dalle 7:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 19 in Fascia Verde.

A cura di Beatrice Tominic

Domani, domenica 26 gennaio 2025, è la prima domenica ecologica dell'anno a Roma. Si tratta della terza del periodo autunno-inverno 2024-2025. Arriva il blocco del traffico, con lo stop al transito per i veicoli privati dalle ore 7:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 19 in Fascia Verde. Stop al transito per molti veicoli privati, come riportato anche dal sito di Roma Mobilità. Possono continuare a circolare, invece, i mezzi benzina Euro 6, elettriche, ibride, a gpl, metano, Bi-Fuel e con il contrassegno disabili.

Chiunque venga trovato alla guida di un mezzo non consentito, rischia multe salatissime. Attenzione, quindi, a non farvi trovare impreparati. Le prossime domeniche ecologiche sono il 16 febbraio e il 23 marzo.

Gli orari del blocco traffico a Roma domenica 26 gennaio

Al via una nuova domenica ecologica il 26 gennaio 2025. Stop al transito per tutti i mezzi di trasporto privato più inquinanti. Lo stop riguarda sia la mattina che il pomeriggio ed valido dalle ore 7:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 19 all'interno della Fascia Verde.

Quali auto possono circolare durante la domenica ecologica

Prima di mettersi alla guida questa domenica, allora, attenzione al vostro veicolo. Possono viaggiare, infatti, tutte le automobili classe Euro 6, ossia quelle immatricolate a partire dal 1 settembre 2015 alimentate a benzina, oltre ai veicoli ibridi e alle auto elettriche e le Euro 5 alimentate a benzina con immatricolazione dopo il 2009. Ma sono previste anche delle deroghe che riguardano, fra gli altri, i veicoli muniti del contrassegno per disabili e i veicoli d'epoca, ma soltanto in occasione di eventi autorizzati dagli organi competenti.

Assolutamente vietato entrare nella Fascia Verde per i mezzi alimentati a benzina o a gasolio (diesel) pre Euro 1, Euro 1 ed Euro 2, autoveicoli alimentati a gasolio Euro 3, ciclomotori e motoveicoli alimentati a benzina pre Euro 1 ed Euro 1, ciclomotori e motoveicoli alimentati a gasolio pre Euro 1, Euro 1 ed Euro 2, autoveicoli alimentati a benzina Euro 3, autovetture alimentate a gasolio Euro 5, veicoli commerciali N1, N2, N3 alimentati a gasolio Euro 5 nelle fasce 7.30-10.30 e 16.30-20.30. I mezzi alimentati a gasolio Euro 4, i ciclomotori e motoveicoli a gasolio Euro 3, i veicoli commerciali N1, N2, N3 alimentati a gasolio Euro 4 nelle fasce 7.30-10.30 e 16.30-20.30.

Chi non può circolare e dove: la mappa della Fascia Verde

Come mostra l'immagine precedente, la Fascia Verde riguarda una gran parte della città, soprattutto centrale. Ecco tutte le vie che rientrano nella Fascia Verde.

Via Aurelia – Circovallazione Aurelia

Via Madonna del Riposo – Piazza di Villa Carpegna

Via Giuseppe Tornielli -Via Isacco Newton

Vicolo di Papa Leone – Via Alberese

Via della Magliana – Altezza civico 309

Via C.Colombo – Viale Marconi ( ingresso da Via Colombo dir. Centro)

Via C.Colombo – Viale Marconi ( ingresso da Via Colombo dir. EUR)

Via Cristoforo Colombo – corsie centrali Via Laurentina

Via Cristoforo Colombo – corsie laterali Via Laurentina

Via Luigi Perno – Via Laurentina

Piazzale Roberto Ardigò – Via Laurentina

Viale del Tintoretto – Via Laurentina

Via del Serafico – Via Laurentina

Via Vitellia – Piazzetta del Bel Respiro

Via Ardeatina -Via di Tor Carbone

Via di Tor Carbone – Via Ardeatina

Via Torricola – Via Ardeatina

Via del Casale Rotondo – Via Appia Nuova

Via Appia Nuova – Via Pizzo di Calabria

Circovallazione Tuscolana – Via Tuscolana / Piazza di Cinecittà

Via Tuscolana – Via Palmiro Togliatti

Via Statilio Ottato – Viale Palmiro Togliatti

Via Giuseppe Chiovenda – Viale Palmiro Togliatti

Via Santi Romano – Viale Palmiro Togliatti

Via Casilina – Via Palmiro Togliatti

Via dei Pioppi – Via Palmiro Togliatti

Via dei Platani – Viale Palmiro Togliatti

Via dei Sesami – Viale Palmiro Togliatti

Via dei Gelsi – Viale Palmiro Togliatti

Via Prenestina (dir. Via dei Larici) – Via Palmiro Togliatti

Via Prenestina – Via Palmiro Togliatti

Via Collatina – Via Palmiro Togliatti

Via Furio Cicogna – Via Tiburtina

Via Tiburtina – Via di Rebibbia

Via Nomentana – Viale Kant

Via Ettore Romagnoli altezza civico 89

Viale Adriatico – Via Col di Rezia

Via Lampedusa – V.le Jonio

Via Pantelleria – V.le JonioLargo Valtournanche Altezza civico 36

Via Salaria Altezza PMV TE/20

Via Salaria – Via del Foro Italico

Via Flaminia altezza svincolo Via Flaminia

Via Flaminia Nuova Altezza – Via Tuscania

Via Flaminia Nuova Altezza – Via Tuscania (controviale)

Via Cassia Nuova – Via Pareto

Via Vilfredo Pareto altezza civ.19

Via di Vigna Stelluti Altezza civico 8

Via Riccardo Zandonai – Largo dei Giuochi Delfici

Via Trionfale – Largo Cervinia

Via Vittorio Montiglio – Via Luigi Arbib Pascucci.

Multe e sanzioni per chi non rispetta il divieto di circolazione

Come anticipato, mettersi in automobile durante la domenica ecologica pur sapendo di essere in possesso di un veicolo non idoneo può comportarsi diversi rischi. La sanzione minima, qualora si venisse fermati dagli agenti della polizia locale, è di 163 euro, che può aumentare fino a 658. Oltre al pagamento della multa, in caso di violazione recidiva del divieto, si rischia anche la sospensione della patente fino a 30 giorni.