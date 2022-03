Domenica ecologica a Roma domani 13 marzo: orari del blocco auto e strade in fascia verde Domani, domenica 13 marzo 2022, è previsto a Roma un blocco del traffico dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30. Ecco chi può circolare in fascia verde.

A cura di Alessia Rabbai

Domani, domenica 13 marzo 2022, è in programma la quarta e ultima giornata ecologica della stagione invernale 2022 a Roma. Il blocco del traffico in città è previsto dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30 all'interno della Ztl ‘Fascia Verde'. L'obiettivo è quello di prevenire e contenere quanto più possibile l'inquinamento atmosferico.

Blocco del traffico domani 13 marzo a Roma per la domenica ecologica, gli orari

Il blocco del traffico a Roma per la giornata di domenica 13 marzo 2022 riguarderà due fasce orarie, la prima durante la mattina e la seconda nel pomeriggio. La mattina l'orario del blocco del traffico a Roma sarà dalle ore 7.30 alle ore 12.30. Seguono quattro ore di pausa tra le 12.30 e le 16.30 in cui i veicoli potranno circolare liberamente, senza limitazioni né divieti. Nel pomeriggio il blocco del traffico a Roma sarà dalle 16.30 alle 20.30.

Chi può circolare durante la domenica ecologica a Roma domani 13 marzo

Il blocco del traffico di domenica 13 marzo 2022 prevede alcune deroghe. Nell'elenco ci sono i veicoli con il contrassegno disabili, e le auto in mobilità condivisa come il Car Sharing Roma. Possono circolare i veicoli elettrici, ibridi, a metano, a Gpl (anche per i mezzi BI-FUEL benzina+Gpl o metano, purché utilizzano il Gpl o il metano). Rientrano anche le auto a benzina Euro 6, le moto a 4 tempi da Euro 3 in poi, i ciclomotori a 2 ruote a 4 tempi da Euro 2 in su. Oltre ai taxi e ai mezzi del servizio di trasporto pubblico possono inoltre circolare i veicoli adibiti a servizi necessari, come quelli di pronto intervento, pubblica utilità, soccorso, medici, adibiti al trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili o trattamenti sanitari per la cura di malattie gravi.

Qual è la fascia verde a Roma per la domenica ecologica: le strade del blocco auto

La fascia verde coinvolta dal blocco del traffico domenica 13 marzo 2022

Il blocco del traffico a Roma per domenica 13 marzo è previsto all'interno della cosiddetta Fascia Verde, che comprende quasi tutti i quartieri centrali e semi periferici della città. Ecco l'elenco delle strade comprese all'interno della Fascia Verde divise per zone:

Zona A (quadrante Nord-Ovest e Nord):

Via Aurelia (fino a via dell'Acquafredda),

Via di Acquafredda,

Via di Nazareth,

Via di Boccea,

Via Mattia Battistini,

Via del Forte Braschi,

Via della Pineta Sacchetti,

Via Montiglio,

Via Arbib Pascucci,

Via Trionfale,

Via Igea,

Via della Camilluccia,

Via Cassia (in particolare da piazza dei Giochi Delfici a Via Vilfrido Pareto),

Via Vilfrido Pareto,

Via Giovanni Fabbroni,

Via Flaminia Nuova (nel tratto che va da Via Fabbroni a Via Due Ponti),

Via dei Due Ponti,

Sponda fiume Tevere.

Zona B (quadrante Nord-Est):

Sponda fiume Tevere,

Sponda fiume Aniene,

Via dei Prati Fiscali, +

Viale Jonio,

Via Ugo Ojetti,

Via Arturo Graf,

Via Kant,

Via Egidio Galbani,

Via Palombini,

Via di Casal dei Pazzi,

Via Tiburtina (nel tratto che va da Via Casal dei Pazzi alla Metro di Santa Maria del Soccorso, linea B incluso parcheggio di Ponte Mammolo),

Piazza Santa Maria del Soccorso,

Via del Frantoio,

Via Venafro,

Via Igino Giordani,

Via Grotte di Gregna (nello specifico da Via Igino Giordani ad A 24),

A 24 (fino a Viale Palmiro Togliatti),

Viale Palmiro Togliatti.

Zona C (quadrante Est e Sud-Est):

La parte più a sud di Viale Palmiro Togliatti,

Via Tuscolana (a partire da Via Palmiro Togliatti a Via Capannelle),

Via delle Capannelle,

Via Appia Nuova (fino all'entrata del Grande Raccordo Anulare).

Zona D ( quadrante Sud-Ovest):