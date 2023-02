Domenica ecologica a Roma oggi 26 febbraio: orari del blocco auto in fascia verde Domenica 26 febbraio 2023 è previsto a Roma un blocco del traffico dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30. Ecco i veicoli che possono circolare nella nuova fascia verde.

A cura di Alessia Rabbai

Nuova domenica ecologica oggi, 26 febbraio, nella Ztl Fascia Verde a Roma. Si tratta della quarta domenica ecologica, la penultima delle cinque stabilite dalla Giunta capitolina per questo inverno. L'ultima della stagione invernale è il programma per il prossimo 26 marzo. Iniziative quelle promosse dal Comune di Roma, che sono volte a contrastare il fenomeno della concentrazione dello smog in città. Sono previste due fascie orarie in cui la circolazione è vietata, di mattina e nel pomeriggio, con deroghe per alcuni tipi di veicoli. Gli agenti della polizia locale di Roma Capitale con le pattuglie dei vari Gruppi sul territorio della Capitale si occuperanno di monitorare il traffico.

Domenica ecologica oggi a Roma: gli orari del blocco traffico

La nuova fascia verde, attiva dal 15 novembre 2022, è indicata tramite la linea rossa tratteggiata

Gli orari del blocco del traffico a Roma nella Ztl Fascia Verde durante la domenica ecologica prevedono delle fasce orarie. Il blocco del traffico per il 26 febbraio è in vigore al mattino dalle ore 7.30 alle 12.30 e il pomeriggio dalle 16.30 alle 20.30. Negli altri orari dunque di notte fino alle 7.30, tra le 12.30 e le 16.30 e dopo le 20.30 tutti i veicoli possono circolare.

Le strade nella nuova fascia verde dove non si può circolare oggi

Circonvallazione Aurelia

circonvallazione Cornelia

via Domenico Tardini

via della Pineta Sacchetti

via Vittorio Montiglio

via Luigi Arbib Pascucci

via della Pineta Sacchetti

via Trionfale largo Cervinia

via Igea piazza Walter Rossi

via della Camilluccia

piazza dei Giuochi Delfici

via Cassia

via Vilfredo Pareto

largo Pasquale Saraceno

via Giovanni Fabbroni

via Flaminia Nuova

via dei Due Ponti via Flaminia

via Flaminia (rampe di collegamento con Tor di Quinto e Stazione Tor di Quinto)

via Flaminia

via Flaminia Nuova

via Flaminia Nuova (rampa laterale Roccalvecce)

via Flaminia Nuova via Flaminia (rampa laterale Grottarossa)

via Flaminia

via Flaminia (rampa laterale Barendson)

via Flaminia Grande Raccordo Anulare Grande Raccordo Anulare (rampa di collegamento con Salita di Castel Giubileo)

Salita di Castel Giubileo

via Grottazzolina

via di Castel Giubileo

via Bolognola

via Salaria

via Salaria (rampa laterale di ritorno) via Salaria via Salaria (rampa di collegamento con via Cortona)

via Salarla Ponte Salario

via dei Prati Fiscali

piazza Pier Carlo Talenti

via Ugo Ojetti

via Arturo Graf

viale Kant

viale Egidio Galban

Chi può circolare durante la domenica ecologica a Roma

Il blocco del traffico durante la domenica ecologica nella Ztl Fascia Verde di Roma vale per tutti i veicoli tranne alcuni indicati nell'ordinanza pubblicata sul sito del Comune di Roma. Le deroghe previste riguardano le auto Euro 6 benzina, le vetture elettriche, ibride, a gpl, metano, Bi-Fuel (benzina+Gpl o metano) e quelle dotate di contrassegno per i disabili. A poter cicrolare sono anche i ciclomotori a due ruote con motore quattro tempi Euro 2 e successivi e per i motocicli quattro tempi Euro 3 e successivi.