Domani ancora maltempo, allerta gialla a Roma e nel Lazio per forti piogge Ancora allerta meteo a Roma e nel Lazio. Domani il maltempo colpirà soprattutto le zone costiere della provincia di Latina.

A cura di Enrico Tata

Domani, venerdì 26 novembre, ancora piogge di forte intensità a Roma e nel Lazio e allerta gialla su tutto il territorio regionale. Il maltempo colpirà soprattutto le zone costiere della provincia di Latina. A Roma sono previste precipitazioni, anche di forte intensità lungo tutto l'arco della giornata. Il dipartimento di Protezione Civile del Lazio ha diramato un'allerta meteo di colore giallo per tutta la giornata di ieri. Nonostante la tanta pioggia caduta, per ora non si registrano allagamenti su tutto il territorio della città di Roma.

La Protezione civile del Lazio spiega che dal pomeriggio di domani e per le successive 12 ore, si prevedono sul Lazio: "Venti di burrasca sud-occidentali, con raffiche di burrasca forte sui settori costieri e appenninici. Mareggiate lungo le coste esposte. Inoltre, dalla tarda mattinata di domani e per le successive 18-24 ore si prevede il persistere di precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori costieri. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento".

Le previsioni per domani: pioggia per tutta la giornata a Roma

A Roma comincerà a piovere già nel corso della mattinata. Stando a quanto si apprende, tuttavia, le precipitazioni saranno più intense intorno all'ora di pranzo e nel primo pomeriggio, quando è previsto un forte temporale. Le temperature saranno comprese tra gli 11 e i 13 gradi. Nella giornata di dopodomani, sabato 27 novembre, le temperature minime scenderanno intorno ai 10 gradi, ma sarà tra domenica e lunedì che potrebbe arrivare il primo vero freddo della stagione. Sabato il tempo a Roma sarà nuvoloso o variabile per tutta la mattinata e il pomeriggio, ma in serata sono possibili nuove piogge. Come anticipato, tra domenica e lunedì potrebbe arrivare in Italia una ondata di freddo polare che potrebbe portare una diminuzione sensibile per quanto riguarda le temperature minime. Ancora troppo incerte le previsioni per avere certezza di quanto accadrà, ma possibile che il termometro tra lunedì e martedì arrivi molto vicino allo zero anche nella città di Roma. Per avere previsioni più accurate, occorrerà attendere le prossime ore.