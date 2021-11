Domani a Roma manifestazione no green pass a Circo Massimo e 3 cortei: i percorsi e le piazze Sono quattro le manifestazioni che si terranno domani a Roma. Quella su cui è puntata maggiormente l’attenzione è quella dei no Green Pass a Circo Massimo.

A cura di Natascia Grbic

Sono quattro le manifestazioni che si terranno domani a Roma. Non solo green pass, anche studenti Erasmus, Comitato per il bene comune e lavoratori. Si tratta di quattro appuntamenti che si svolgeranno in diverse parti della città e che richiameranno migliaia di persone a manifestare nella capitale. Si tratta dei primi appuntamenti organizzati dopo la direttiva emessa dalla ministra dell'Interno Luciana Lamorgese per regolamentare cortei e sit-in. A partire da domani saranno più stringenti gli obblighi di mascherine e distanziamento. Gli organizzatori, inoltre, sono tenuti a garantire sul numero dei partecipanti, che non potrà eccedere quello che può contenere la piazza con i relativi distanziamenti.

Dove si terranno i cortei a Roma domani

L'appuntamento su cui tutti puntano gli occhi è quello dei no green pass, che prevede la partecipazione di 1500 persone. La manifestazione, che si terrà in forma statica, è stata annunciata dal Coordinamento piazze italiane, ma è probabile che altri gruppi scenderanno in piazza oltre loro. I no green pass si vedranno a Circo Massimo, dove la piazza è stata autorizzata. A Piazza Venezia è invece prevista la manifestazione di 800 giovani dell'associazione ‘Erasmus student network Italia', che saranno in piazza per chiedere maggiore tolleranza. Il corteo si muoverà tra via Cavour, largo Corrado Ricci e via dei Fori Imperiali. Sempre alle 15 in piazza Santi Apostoli si riunirà il Comitato per il bene comune con 50 persone in forma statica, per chiedere che il diritto alla privacy sia riconosciuta come diritto umano. La mattina alle 9.30 invece, in piazza Santi Apostoli, ci sarà un sit-in per dire basta alle morti sul lavoro, soprattutto dopo che due operai sono deceduti in due giorni a Roma.