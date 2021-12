Domani 10 dicembre allerta meteo per Roma e Lazio: maltempo e temporali in arrivo La Protezione civile del Lazio ha emesso oggi un’allerta meteo valida dal primo pomeriggio di domani, venerdì 10 dicembre, e per le successive 18-24 ore.

A cura di Enrico Tata

La Protezione civile del Lazio ha emesso oggi un'allerta meteo valida dal primo pomeriggio di domani, venerdì 10 dicembre, e per le successive 18-24 ore. Sono previste piogge "da isolate a sparse", anche a carattere di rovescio o temporale, "con quantitativi cumulati deboli, fino a localmente moderati". Per questo motivo la Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla per criticità idrogeologica su tutte le zone del Lazio.

Oggi avvistate due trombe d'aria a Roma

Oggi a Roma è stata avvistata una tromba d'aria nella zona sud est della città ed è stata avvistata una tromba marina a largo di Ostia. Non si sono registrati danni, fortunatamente, ma le fotografie del grandissimo cono d'aria visibile da quasi tutta la città hanno fatto in poche ore il giro del web. La tromba marina non ha toccato terra, per fortuna, e non ha causato alcun danno. Sempre nella giornata di oggi sono state segnalate abbondanti grandinate a Roma nord.

Le previsioni per domani: temporali nel pomeriggio e in serata

Per domani a Roma previsto cielo poco nuvoloso almeno fino all'ora di pranzo. Dal primo pomeriggio e fino a tarda notte, però, pioverà in abbondanza. Le temperature si manterranno comprese tra i 5 e i 12 gradi. Da sabato a martedì previsti quattro giorni di bel tempo, con le temperature che si manterranno stabili tra i 5 e i 12 gradi.

Secondo gli esperti del sito 3BMeteo.com per venerdì si prevede "inizialmente cielo sereno o parzialmente nuvoloso poi graduale peggioramento del tempo con piogge anche a carattere di rovescio dal primo pomeriggio. Tempo instabile con nubi basse e piogge anche la giornata di sabato ma miglioramento dal pomeriggio".