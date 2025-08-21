Dolori lancinanti e svenimenti per un’insalata di tonno, come stanno i 10 clienti intossicati a Formia

Dieci clienti di uno stabilimento balneare di Formia sono stati soccorsi e trasportati all’ospedale Dono Svizzero (sei in ambulanza, quattro con mezzi propri) per una sospetta intossicazione alimentare ma, per fortuna, le loro condizioni non sono gravi.

Sei donne e quattro uomini, tutti di età compresa tra 50 e 60 anni, si sono sentiti male dopo aver pranzato al ristorante di uno stabilimento sul litorale di Formia, provincia di Latina. I clienti sono stati tutti soccorsi e trasportati all'ospedale Dono Svizzero (sei in ambulanza, quattro con mezzi propri) per una sospetta intossicazione alimentare ma, per fortuna, le loro condizioni non sono gravi. Verranno comunque sottoposti ad analisi approfondite per accertare le cause del malore.

I dieci clienti hanno tutti mangiato un'insalata di tonno

Stando a quanto ricostruito, i dieci clienti hanno fatto il bagno, hanno pranzato al ristorante del lido e tutti hanno mangiato un'insalata di tonno. Forse è stato intorno a farli sentire male alle 16.30 circa di ieri. Una donna è stata la prima ad accusare il malore: ha avuto una fitta lancinante all'altezza dello stomaco ed è svenuta. Poi, si sono sentiti male anche gli altri nove. Sul posto sono arrivate immediatamente le auto dei carabinieri della compagnia di Formia e diverse ambulanze del 118.

Le indagini dei Nas e degli ispettori della Asl

I carabinieri del nucleo dei Nas e gli ispettori della Asl hanno prelevato alcuni campioni di tonno dalla cucina del lido e li hanno sottoposti ad analisi di laboratorio. L'obiettivo è quello di accertare se sia stato proprio il tonno a causare il malore dei clienti. Cibo conservato male? Oppure acquistato già in condizioni igienico-sanitarie non idonee? Oppure, ancora, il cibo ingerito non è la causa dei malori accusati? Al momento sembra escluso che possa essersi trattato di intossicazione da botulino, ma i risultati delle analisi che saranno pubblicati nei prossimi giorni forniranno indicazioni più certe alle forze dell'ordine.