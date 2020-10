Tragico incidente questa mattina a Doganella di Ninfa, località vicino Cisterna di Latina: per cause ancora da chiarire, un furgone e un fuoristrada si sono scontrati, causando la morte di un uomo di 77 anni. Il fatale sinistro è avvenuto intorno alle ore 10 su via la Gialla, che collega via Appia e Doganella. I sanitari giunti sul posto non hanno potuto fare nulla per salvare la vita dell'anziano, mentre i carabinieri stanno ricostruendo le dinamiche che hanno causato l'incidente.

Stando ai primi rilievi condotti dalle forze dell'ordine, il 77enne, residente a Sermoneta, era diretto con il suo fuoristrada verso l'Appia, quando si è schiantato contro un furgone guidato da un uomo di 73 anni, originario di Bassiano, che percorreva la direzione opposta. L'impatto tra i due veicoli è stato così forte da sbalzare la vittima fuori dall'abitacolo del pick up, non lasciandogli scampo. Esaminato il corpo dell'uomo e provato invano a rianimarlo, il personale del 118 non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. I carabinieri stanno ora indagando per verificare eventuali responsabilità, aiutati dalla polizia che ha regolato il traffico sulla via facilitando così i rilievi sul luogo dell'incidente.

Scontro tra due auto sull'Appia: giovane estratto dalle lamiere

Pochi giorni fa, sempre nel territorio di Cisterna di Latina, un altro grave incidente. La sera del 29 settembre due automobili si sono scontrate su via Appia: un giovane è rimasto gravemente ferito ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarlo dalle lamiere dell'abitacolo distrutto. Dopo essere stato estratto dal veicolo il ragazzo è stato trasportato d'urgenza in ospedale.