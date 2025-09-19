roma
Distraggono il parroco e rubano migliaia di euro di offerte: “Danno ingente, hanno sfondato la porta”

Un ragazzo è andato dal parroco due ore prima della messa, pretendendo di essere confessato solo da voi. Nel frattempo, i ladri entravano nella sua abitazione, rubando tutto.
A cura di Natascia Grbic
Immagine

Hanno distratto il parroco della parrocchia di Gesù Bambino, in via dei Campi Flegrei a Roma, per forzare la cassaforte nei suoi alloggi e rubare tutte le offerte. Un danno, quello subito dalla chiesa, ingente: oltre alla spesa della porta e della cassaforte, i ladri hanno portato via migliaia di euro. Don Roberto Cassano li avrebbe depositati il giorno successivo in banca: per questo è convinto che chi ha architettato quel colpo conoscesse bene i suoi spostamenti, e avesse studiato tutto per bene nei minimi dettagli.

Don Cassano è stato intervistato da Il Corriere della Sera. Al giornale ha affidato la sua indignazione e il suo sconforto per l'accaduto. Soprattutto, racconta, "sono stato parroco per nove anni nella chiesa di San Paolo della Croce a Corviale e in quel contesto così difficile non è mai successo niente. Sto qui, al Nomentano da due settimane, e già hanno sfondato la cassaforte in canonica e rubato le offerte dei fedeli".

Il furto è avvenuto durante la messa delle 19 della scorsa domenica, mentre il parroco non era nei suoi alloggi. "Un ragazzo si è presentato due ore prima della messa e mi ha aspettato fino alle sette: voleva assolutamente che a confessarlo fossi io. Guarda caso proprio mentre i ladri colpivano", ha dichiarato Don Cassano. "Ora saremo costretti a far installare le telecamere di vigilanza. Mi hanno fatto un preventivo ma la cifra è importante". Un prezzo, a quanto pare, complicato da sostenere. "La gente crede, sbagliando, che il Vaticano pensa al nostro sostentamento, qualcuno addirittura che siamo ricchi. Ma non è così e quello è un altro Stato. Noi siamo Italia, dipendiamo dalla nostra diocesi, viviamo di offerte. Più che il danno alla porta che i ladri hanno sfondato, mi preoccupano le bollette da pagare. Per quello dobbiamo mettere i soldi in cassaforte: sono del popolo di Dio e devono essere protetti da noi che li riceviamo, ci mancherebbe altro".

