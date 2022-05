Dissequestrata la discarica di Albano Laziale, sindaco di Pomezia: “Non è buona notizia” L’area era stata sigillata lo scorso 11 marzo, ma la società Ecoambiente ha presentato un’istanza che ha portato al provvedimento comunicato oggi.

A cura di Enrico Tata

La discarica di Roncigliano (Albano Laziale) è stata dissequestrata. L'area era stata sigillata lo scorso 11 marzo, ma la società Ecoambiente ha presentato un'istanza che ha portato al provvedimento comunicato oggi. La società, ha spiegato il pm della procura di Velletri Giancarlo Amato, "ha adempiuto, per la parte di sua competenza, al deposito di idonee garanzie finanziarie previste per la cosiddetta gestione ‘post mortem dell'impianto' della durata di 30 anni una volta cessata la attuale fase di gestione corrente. L'intervenuta regolarizzazione, realizzata mediante costituzione di un deposito bancario vincolato ed a disposizione della Regione Lazio per future esigenze di salvaguardia ambientale del sito, ha inciso positivamente sull'osservanza delle condizioni di efficacia dell'Autorizzazione Integrata Ambientale a suo tempo rilasciata e ha di conseguenza rimosso quella situazione di ritenuta illiceità che aveva imposto, in data 11 marzo 2022, l'apposizione del vincolo di cautela reale"

La Guardia di Finanza avrà il compito di monitorare con periodiche verifiche "il progressivo adeguamento della provvista economica afferente al succitato conto bancario, mano a mano che, in conseguenza di successivi conferimenti in discarica, Ecoambiente verrà ad incamerare ulteriori somme destinate alla fase di gestione postuma. In difetto di tale adeguamento, infatti si riproporrebbe il tema di una possibile inefficacia sopravvenuta del titolo amministrativo che ha autorizzato la gestione della discarica, dovuto non più ad assenza ma ad insufficienza della garanzia finanziaria".

Il sindaco di Pomezia: "Non buona notizia"

"La riapertura non è una buona notizia", ha commentato su Facebook il sindaco di Pomezia, Adriano Zuccalà. "Si somma a quella, mai smentita, della realizzazione di un enorme inceneritore a Santa Palomba e alla ripresa dei lavori sul Print nella stessa zona. Decisioni impattanti sul territorio che rendono urgente un dibattito tra tutte le Istituzioni competenti, prima fra tutte con Roma Capitale, con una richiesta che parta dal coordinamento dei Comuni dell'area. Cosa che insieme ai sindaci di Albano Laziale, Ardea, Ariccia, Castelgandolfo, Genzano di Roma chiederemo immediatamente. Confidiamo nel rispetto del nostro territorio che non può diventare il luogo deputato dove scaricare il peso di tutte le questioni irrisolte sulla gestione dei rifiuti tramite decisioni unilaterali".

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha annunciato negli scorsi mesi l'intenzione di realizzare un termovalorizzatore all'interno del territorio di Roma Capitale. Una delle ipotesi (la più concreta, mai smentita dall'amministrazione capitolina) è che venga costruito nell'area di Santa Palomba, che si trova al confine tra Pomezia e Albano Laziale.