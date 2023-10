Disposta l’autopsia su Pamela Pelle morta dopo il parto, l’avvocato: “Vogliamo risposte” “Restiamo in attesa dei risultati dell’autopsia – dice a Fanpage.it l’avvocato di Rinald, Erdis Doraci – Se dovessero emergere elementi di responsabilità, passeremo ad azioni dirette”.

A cura di Beatrice Tominic

Pamela Pelle, la trentanovenne morta a pochi giorni dal terzo parto. Foto da Facebook.

Si terrà questo pomeriggio l'autopsia sul corpo di Pamela Pelle, la trentanovenne morta a pochi giorni dal terzo parto. Il provvedimento è scattato nel corso dell'inchiesta aperta dalla Procura di Tivoli dopo che il marito di Pelle, il noto ristoratore di Rinaldi al Quirinale, Vincenzo Rinaldi, ha sporto denuncia.

Assistito dall'avvocato Erdis Doraci, Rinaldi vuole fare chiarezza su quanto accaduto: non si esclude che la morte della donna possa essere legata a qualche negligenza di carattere medico.

"Questa tragedia e le modalità di com’è arrivata ci hanno spinto a proporre querela per avere le risposte necessarie davanti ai dubbi leciti vista l’età della ragazza ed il susseguirsi dei fatti – ha spiegato a Fanpage.it l'avvocato Erdis Doraci – Per adesso ci limitiamo ad analizzare i risultati dell’autopsia e della documentazione medica dal collegio di parte che ho nominato. Soltanto se escono elementi di responsabilità faremo azioni dirette nei confronti di eventuali responsabili, che per ora non ci sono".

L'autopsia sul corpo di Pamela Pelle

Per svolgere l'esame autoptico sulla salma, attualmente a cimitero del Verano, a Roma, la Procura di Tivoli ha già nominato la medica legale Mariarosaria Aromatario.

Nel frattempo il legale di Rinaldi, ha già nominato il collegio di medici legali, interne e ginecologi, che effettueranno i loro esami sul corpo. "In base a quanto emergerà dai loro esami, prenderemo provvedimenti nel modo più adeguato possibile".

Il racconto del marito: "Perdeva sangue, per loro era normale"

Dopo la morte della moglie, Rinaldi ha sporto denuncia, raccontando cosa è accaduto, punto dopo punto. Il decesso di Pelle non è arrivato all'improvviso: ormai da qualche giorno la moglie si trovava in una condizione di malessere generale. Lamentava dolore e prurito, aveva uno sfogo al petto. Soffriva spesso di nausea e aveva l'affanno. A tutto questo si aggiungevano quelle che il ristoratore ha definito come "copiose perdita di sangue". Chiesto spiegazioni ai medici, per loro sarebbero state "normali".

Era stata visitata più volte: il 22, il 28 e il 30 settembre. Il primo ottobre è stata ricoverata e il giorno successivo ha partorito, poco dopo è stata dimessa. Ma il 7 ottobre ha avuto un altro grave malore, è tornata in ospedale. Ed è morta.