Treni a Roma, perché alcuni fermano a Tiburtina oggi invece che alla stazione Termini

Treni che scendono a Tiburtina anziché a Termini: cosa sta succedendo questa mattina a Roma e da cosa derivano i disagi.

Immagine di repertorio

Limitazioni di percorso a Roma per alcuni treni: "La fermata era quella di Termini, ma ci hanno fatti scendere prima, a quella di Tiburtina". Disagi a Roma lungo la linea ferroviaria dove, nel corso della mattinata di oggi, giovedì 8 gennaio 2025, alcuni treni hanno dovuto limitare il loro percorso e fermarsi alla stazione di Tiburtina invece di arrivare a Termini, come hanno rivelato alcuni passeggeri a Fanpage.it con le loro segnalazioni. Niente panico: se alcuni treni oggi non hanno raggiunto la stazione Termini, ma si sono fermati a quella di Tiburtina non dipende da disagi all'interno della Capitale, ma si tratta di conseguenze legate a disagi su altre linee.

I problemi tecnici nel Lazio e le conseguenze per i treni che arrivano a Roma

Sono stati due i problemi tecnici registrati nel Lazio a partire da questa mattina: uno alla linea Roma-Napoli via Formia e l'altro alla linea Alta Velocità Bologna-Firenze. È proprio a causa delle difficoltà relative a quest'ultima tratta che si sono manifestati i disagi a Roma.

Secondo quanto appreso da Fanpage.it, infatti, a seguito di alcune verifiche tecniche sulla linea, che si sono concluse poco dopo le 10, è stato necessario prendere provvedimenti di circolazione che hanno implicato la cancellazione della fermata di Termini per alcuni treni per non creare imbuto su Termini.

Bologna Firenze, inconveniente tecnico: cosa c'entra Roma e quali sono le conseguenze

Come riporta la pagina degli avvisi di Trenitalia, l'inconveniente tecnico sulla linea Bologna-Firenze è avvenuto verso le ore 8 di oggi, giovedì 8 gennaio 2025 quando la circolazione è stata rallentata verso Firenze a causa di un inconveniente tecnico alla linea nei pressi di Bologna. A quel punto, si sono iniziati ad accumulare i ritardi fino a 60 minuti, verso le ore 10, quando il guasto è stato risolto.

Alcuni Treni Alta Velocità oggi fermano a Bologna Centrale Superficie anziché a Bologna Centrale AV:

• FR 9607 Torino Porta Nuova (5:50) – Roma Termini (10:11)

• FR 9515 Milano Centrale (7:10) – Salerno (13:12)

• FR 9405 Venezia Santa Lucia (7:26) – Napoli Centrale (12:53)

Altri treni, invece, una volta entrati nel nodo ferroviario romano, hanno concluso la loro corsa prima.