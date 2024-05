video suggerito

Disabile chiede mutuo a tasso zero e la Regione Lazio glielo nega: “Non è riconosciuto un mio diritto” La denuncia a Fanpage.it: “Non posso avviare il mutuo per comprare casa”. Grippo, D’Amato (Azione): “Un’inerzia e una lentezza inaccettabili, non si garantiscono diritti disabili”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Rosario Federico

11 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto Archivio

La regione Lazio non ha dato il via libera ad una persona disabile per l'avvio di un mutuo a tasso zero destinato all'acquisto di una prima casa. Questa è la denuncia arrivata a Fanpage.it sulla mancata attuazione delle disposizioni a favore dei diritti dei diversamente abili.

Un aiuto concreto che rientrerebbe tra le politiche di inclusione sociale previste dalla legge per la promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità approvata dal Consiglio regionale del Lazio nel 2022. All'interno della legge sono previsti tra gli altri, interventi su scuola, welfare e lavoro. Per il triennio 2022-2024 sono stati stanziati 5,5 milioni di euro. L'obiettivo del provvedimento era migliorare complessivamente la qualità della vita e il superamento di disagi quotidiani, ma in questo caso non è stato applicato dalla Regione.

La promozione dei diritti delle persone con disabilità

Il Consiglio regionale del Lazio ha approvato nel 2022 la legge per la promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità. Sono stati stanziati 5,5 milioni di euro per il triennio 2022-2024. L'iniziativa è nata con l'idea di riconoscere la centralità, la dignità e i diritti di ogni persona. Tanti i temi sui cui è possibile l'intervento della legge dall'attività informativa e di sensibilizzazione, lavoro e occupazione, scuola e formazione, welfare e salute, cultura, sport e turismo, al superamento delle barriere architettoniche. Lo scopo è migliorare la qualità della vita della persona disabile, riducendo le limitazioni e le barriere.

Leggi anche Il Lazio è la prima regione italiana per numero di bocciati all'esame di teoria della patente

Grippo e D'Amato (Azione): "Regione non aiuta persone con disabilità"

Il Consigliere regionale e candidato alle prossime elezioni europee, Alessio D'Amato si è espresso sulla vicenda: "La Regione Lazio sta tradendo le persone con disabilità. Ancora oggi la Giunta Rocca non ha fatto nulla per rendere effettiva la legge per la promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità – afferma D'Amato – Purtroppo, i forti ritardi nell'applicazione delle disposizioni attuative stanno rendendo impossibile raggiungere lo scopo con cui è nata la legge. In particolare, non sono state adottate le deliberazioni relative alla possibilità di accendere mutui a tasso zero per l'acquisto della prima casa a favore della persona con disabilità, così come viene riferito dalla stessa amministrazione regionale", conclude D'Amato.

Anche l'Onorevole Valentina Grippo di Azione ha parlato della legge sulle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità: "I buoni propositi sono diventati lettera morta. La giunta di Rocca non ha ancora adottato le deliberazioni previste dalla legge. Senza le disposizioni attuative viene a mancare uno dei pilastri di questa legge. Con Alessio D'Amato, allora Assessore alla Sanità del Lazio, avevamo ideato un percorso socio assistenziale e sanitario per la presa in carico globale delle persone con disabilità, e oggi tutto è fermo – afferma Grippo – Un'inerzia e una lentezza inaccettabili, soprattutto se si pensa che si parla di una legge nata per garantire i diritti delle persone con disabilità sono tutti gli aspetti della vita. La denuncia di questi ritardi ci arriva da Associazioni e cittadini che avevano confidato in questa legge avere un aiuto concreto, come quello previsto per compare una casa.", conclude Grippo.