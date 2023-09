Diffuse l’audio di una ragazza che raccontava la sua notte con Zaniolo: 20enne accusato di revenge porn È accusato di aver inoltrato i quattro audio al di fuori del gruppo di amici dove erano stati inviati, facendoli diventare virali. Nei messaggi una ragazza giovanissima racconta la sua presunta notte di fuoco con l’ormai ex giocatore della Roma, dall’incontro in discoteca a quando si sarebbero appartati in un parco pubblico.

A cura di Redazione Roma

Un ragazzo di vent'anni rischia di dover rispondere davanti a un giudice dell'accusa di revenge porn. Sarebbe stato lui a diffondere un audio messaggio in cui una ragazza raccontava la sua notte di passione con Nicolò Zaniolo, l'ormai ex giocatore della As Roma. Il giovane è stato indagato a seguito dell'apertura di un fascicolo da parte della Procura di Roma, dopo la denuncia da parte della ragazza la cui voce è rimbalzata in tutta Italia, quando l'audio che doveva rimanere privato è diventato virale.

L'iscrizione del giovane nel registro degli indagati è avvenuta negli scorsi giorni, e a darne notizia oggi è stato il Corriere della Sera. Secondo quanto riportato dal quotidiano i messaggi (in tutto quattro diversi audio) sarebbero stati inviati la mattina successiva alla notte che i due avrebbero passato insieme, e ripercorrono tutta la serata: dall'incontro in discoteca a quando si sarebbero appartati nel parco della Cecchina sulla Bufalotta a Roma.

Zaniolo non ha mai commentato l'ennesima vicenda di gossip

Gli audio che raccontano la vicenda, la cui veridicità non è ovviamente stata appurata, e sono stati inviati dalla ragazza in una chat di amici. Da qui però sarebbero rimbalzati ovunque, proprio per colpa di quel giovane che ha pensato bene di inoltrarli fuori dal gruppo e che ora rischia per questo di finire a processo. Gli audio non sono mai stati commentati da Zaniolo, che oggi è lontano da Roma e gioca all'Aston Villa, e sono solo uno dei tanti capitoli di gossip che lo hanno riguardato negli ultimi anni. Con la differenza che questa volta, anche se lui non c'entra nulla, la storia è finita davanti a un giudice.