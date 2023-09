Difende la fidanzata dalle molestie all’uscita della discoteca, lo investono: 22enne in ospedale Prima abbordano una ragazza con insistenza, poi pestano e investono il fidanzato giunto in suo soccorso. Il grave episodio è avvenuto fuori Fiesta! all’Eur.

A cura di Redazione Roma

Sono le quattro del mattino di domenica tre settembre, e una ragazza aspetta il suo fidanzato all'esterno di un noto locale della movida estiva romana. Dopo una notte di balli è ora di tornare a casa. È da sola quando viene abbordata da quattro ragazzi . "Dai vieni a fare un giro con noi", le dicono. Ma lei declina sperando che i quattro se ne vadano senza insistere. Ma le cose non vanno così, sono su di giri e si avvicinano ancora, la circondando uno la prende per il braccio. Pochi secondi ed esce il ragazzo che trovandosi di fronte a quella scena interviene a difesa della 24enne. Il quartetto se ne va e sembra tutto finito. Ma purtroppo le cose non vanno così.

I quattro vanno a prendere l'auto (una vecchia Mercedes Classe A secondo i testimoni), ripassano davanti all'ingresso del locale e questa volta passano dalle parole ai fatti. Accostano, scendono dall'auto e aggrediscono il ragazzo, poi risalgono in auto e mentre il giovane prova ad allontanarsi, lo investono sotto gli occhi terrorizzati della ragazza.

Il grave episodio – raccontato sulle pagine del quotidiano il Messaggero – è avvenuto all'esterno di "Fiesta!", famoso appuntamento di musica latina e reggae delle estati romane, in via delle Tre Fontane in zona Eur. Sul posto dopo l'aggressione arrivano le forze dell'ordine e un'ambulanza del 118. Il ragazzo, un 22enne residente a Palestrina da quanto si apprende, viene trasportato in ospedale e qui visitato e medicato: fortunatamente se l'è cavata solo con qualche escoriazione.

Sono in tanto in corso le indagini per individuare gli aggressori, quattro ragazzi forse residenti in un campo rom della zona. Gli agenti del Commissariato Esposizione hanno già ascoltato le vittime e acquisite le telecamere di video sorveglianza della zona.