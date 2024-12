video suggerito

Diego Pezzimenti morto a 24 anni in un incidente, l’amico guidava senza patente Era alla guida senza aver conseguito l’esame della patente il 23enne rimasto coinvolto stanotte nell’incidente in cui è morto l’amico Diego Pezzimenti sulla provinciale Velletri-Nettuno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

A destra Diego Pezzimenti

Guidava senza patente il conducente dell'auto rimasta coinvolta nell'incidente in cui è morto il ventiquattrenne Diego Pezzimenti. Il sinistro è avvenuto lungo la strada provinciale Velletri-Nettuno, anche conosciuta come via dei Cinque Archi nella notte scorsa tra giovedì 19 e venerdì 20 dicembre. Ora l'amico ventitreenne rischia di essere indagato per omicidio stradale. Oltre a Diego e al conducente in macchina viaggiavano altri due giovani, che si trovano ricoverati in ospedale in prognosi riservata, stesso discorso per l'automobilista. I tre giovani sono tutti gravi. Sulla dinamica dell'incidente indagano i carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Velletri. Da quanto si apprende il ventitreenne non aveva sostenuto l'esame per la patente di guida.

L'incidente in cui è morto Diego Pezzimenti

Secondo quanto ricostruito finora al momento dell'incidente Diego Pezzimenti viaggiava come passeggero a bordo di una Fiat Cinquecento insieme ad altri tre ragazzi e stavano tornando a casa dopo una serata trascorsa insieme. Improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, l'automobilista ha perso il controllo alla guida, l'auto è finita contro un muro e si è ribaltata all'altezza del chilometro 5+800 della provinciale, in un tratto di rettilineo poco prima dell'incrocio con via Passo dei Coresi.

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento per un grave incidente nel quale erano rimasti coinvolti diversi ragazzi, sul posto sono giunti vari mezzi di soccorso. Ad avere la peggio è stato il ventiquattrenne, per il quale i medici non hanno potuto purtroppo fare nulla per salvargli la vita. I sanitari hanno soccorso e trasportato in ospedale gli altri tre giovani. Da quanto si apprende le loro condizioni di salute sono serie.