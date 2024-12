video suggerito

Tragico incidente a Velletri, auto sbanda e si ribalta: Diego Pezzimenti muore a 24 anni Terribile incidente sulla Velletri-Nettuno, in via dei Cinque Archi. Auto sbanda e si ribalta: feriti alcuni giovani che si trovavano in auto, morto un 24enne. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Terribile schianto lungo la provinciale Velletri- Nettuno, conosciuta come via dei Cinque Archi, dove nella serata di ieri, nella notte fra giovedì 19 e venerdì 20 dicembre 2024, ha perso la vita un giovane. Si chiamava Diego Pezzimenti e aveva 24 anni. Si trovava in auto con altri amici: alcuni di loro sono rimasti feriti nell'incidente.

Schianto mortale lungo la via dei Cinque Archi a Velletri: cosa è successo

Come anticipato, l'incidente mortale è avvenuto nella notte, all'altezza del chilometro 5+800 della provinciale, in un tratto di rettilineo poco prima dell'incrocio con via Passo dei Coresi, nella zona più a sud del Comune di Velletri. Il gruppo di ragazzi stava viaggiando a bordo di una Fiat Cinquecento, rientrando a casa dopo una serata trascorsa tutti insieme, quando il conducente, secondo le prime informazioni emerse fino ad ora, avrebbe perso il controllo del mezzo.

L'automobile ha sbandato e si è ribaltata più volte. Poi si è fermata sulla carreggiata ed ha concluso la sua corsa contro un muro di cinta di una proprietà privata. Dopo il violento impatto il mezzo è stato completamente distrutto.

L'arrivo dei soccorsi

Subito dopo l'incidente è scattato l'allarme. Sul posto, non appena arrivata la segnalazione, sono accorsi gli operatori del pronto soccorso sanitario che si sono precipitati sul ventiquattrenne. Si trovava in condizioni critiche, con ferite riportate gravi: i soccorritori hanno fatto tutto il possibile per salvarlo. Nonostante i tentativi di rianimazione, però, non c'è stato niente da fare. Soccorsi e trasferiti d'urgenza negli ospedali più vicini, invece, gli altri ragazzi a bordo dell'auto rimasti feristi.

Le indagini dei carabinieri arrivati sul posto

Sul posto, oltre ai soccorritori, sono arrivati anche i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Velletri che hanno svolto i rilievi e hanno messo in sicurezza la strada, per ore, chiudendo la carreggiata fino alla mattina di oggi, quando il mezzo è stato rimosso.