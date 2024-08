Diciottenni violentate da due uomini a Roma: “Pensavamo di non uscire vive da quell’appartamento”

video suggerito

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Sono salite in casa di quei ragazzi che poco prima erano stati presentati loro da un amico, e si sono fidate. Invece i due uomini, Stefan Mihaescu, di 26 anni, e Adriatik Vrapi, di 47, le hanno fatte ubriacare per poi abusare di loro. Solo dopo diverse ore, con una scusa, sono riuscite a fuggire in strada, chiedendo aiuto e avvertendo la polizia.

"È stato terribile – le parole delle ragazze, riportate da Il Messaggero – Quei due hanno iniziato a bere, soprattutto il più grande e volevano fare bere anche noi. Hanno voluto comprare le birre al minimarket, in casa ci riempivano i bicchieri di whisky, ma a noi non andava. All’inizio si scherzava e rideva. Uno di loro ce lo aveva presentato il nostro amico italiano poco prima in strada, ci siamo fidate. Ci hanno ingannate".

Le due giovani si trovavano alla Borghesiana per incontrarsi con un amico. Il ragazzo, poco prima di andare al lavoro, aveva incontrato in strada i due uomini e glieli aveva presentati. Quando le 18enni sono uscite per fare una passeggiata li hanno visti. Le hanno invitate da loro, sembravano persone affabili. E invece si sono approfittati, e ne hanno abusato.

A un certo punto le due ragazze sono riuscite a uscire di casa con una scusa. Hanno detto ai due uomini che dovevano andare in bagno, e invece hanno infilato la porta di casa e sono scappate. "Siamo corse in strada, abbiamo chiesto aiuto, credevamo di non potere più uscire vive da quell’appartamento", hanno dichiarato. Entrambe sono state ricoverate in ospedale al Policlinico Casilino, dove è stata attivata la procedura del codice rosa per le vittime di violenza. Il 24enne è stato arrestato mentre era ancora nel suo appartamento. Il 47enne, invece, è stato trovato in un container di un deposito. Voleva fuggire all'estero. Entrambi sono stati arrestati.