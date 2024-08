video suggerito

Diciottenni stuprate da due uomini in casa a Roma: arrestati, uno stava scappando all’estero Gli arrestati sono il 26enne Andrei Stefan M. e il 47enne Adriatik V. Quest’ultimo si era nascosto nel container di un deposito al Casilino, stava per scappare all’estero. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Due ragazze sono state stuprate in casa da due uomini. È avvenuto a Roma, all'ultimo piano di un palazzo in via Torregrotta, nella zona della Borghesiana. Due uomini sono stati arrestati dagli agenti della Polizia di Stato del VI Distretto Casilino: si tratta di un 26enne di nome Andrei Stefan M. , e di un 47enne, Adriatik V. Secondo quanto riportato la LaPresse, quest'ultimo stava per fuggire all'estero, si era nascosto in un container di un deposito di automezzi al Casilino. Entrambi sono stati fermati dagli investigatori in seguito a un'indagine lampo, e portati in carcere.

Secondo le prime informazioni, le giovani – due ragazze di appena diciotto anni, di cui una affetta da una patologia – sono state abbordate da due uomini mentre passeggiavano in strada. Si sono dimostrati educati e gentili, e dopo aver carpito la loro fiducia le hanno invitate a casa. I due aggressori le hanno fatte ubriacare, poi le hanno violentate. Le due giovani poi sono riuscite a chiamare il 112 e a lanciare l'allarme. Medicate al pronto soccorso del policlinico Casilino, i medici hanno attivato la procedura del protocollo rosa, a tutela delle vittime di violenza. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato, che hanno avviato le indagini e arrestato quasi immediatamente i due presunti responsabili.

I due sono accusati di violenza sessuale aggravata. Le giovani, sotto shock per l'accaduto e ferite, hanno raccontato alle forze dell'ordine cosa è accaduto. Gli elementi acquisiti durante le indagini hanno permesso di individuare quasi subito i due uomini, arrestati poco dopo dalla polizia. Ora si trovano in carcere, a disposizione dell'autorità giudiziaria.