Diciassettenne ucraino ustionato dalle bombe arriva al San’Eugenio: è in condizioni estreme

A cura di Alessia Rabbai

Un ragazzo di diciassette anni proveniente dall'Ucraina è arrivato all'ospedale Sant'Eugenio di Roma con ustioni in diverse parti del corpo. Ad annunciarlo è stato in serata è stato l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato, che lo ha comunicato in una nota, spiegando che "è in condizioni estreme". Da quanto si apprende il giovane paziente, non ancora maggiornene, si trova attualmente ricoverato presso il Centro grandi ustionati, i medici sono intervenuti prontamente sulle lesioni riportate, ma non si pronunciano sull'esito del loro intervento. Le sue condizioni di salute come, spiegato dallo stesso assessore, sono gravissime. Il ragazzo al momento del grave ferimento era in Ucraina, dov'è in corso il conlitto con la Russia. È rimasto vittima dei bombardamenti, mentre stava cercando disperatamente di salvare la madre, che purtroppo è morta.

A prenderlo in carico date le sue condizioni disperate sono stati i militari della Guardia di Finanza, che lo hanno trasportato con un aereo militare in Italia, a Roma. Cruciali per il ragazzo saranno le prossime ore, durante le quali dovrà combattere tra la vita e la morte per le gravi ustioni riportate sul corpo. "Desidero ringraziare la nostra equipe medica dell'Ares 118 e la Guardia di Finanza per il volo di emergenza e lo straordinario lavoro che ora spetta ai professionisti del Sant'Eugenio per tentare di salvargli la vita".