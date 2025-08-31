roma
Diciassettenne cade dal balcone di casa a Latina e muore: aperta un’inchiesta, sequestrato lo smartphone

Gli investigatori che indagano sulla morte della 17enne caduta dal quinto piano di un palazzo a Latina hanno sequestrato il suo smartphone. Il dispositivo verrà analizzato per cercare di ricostruire le ore e i giorni precedenti alla scomparsa della giovane.
A cura di Alessia Rabbai
Volanti della poliza (Immagine di repertorio)
La Procura della Repubblica di Latina, che indaga sulla morte della diciassettenne caduta da un balcone, ha disposto il sequestro dello smartphone. L'ipotesi è che si sia trattato di un suicidio, il dispositivo verrà esaminato per capire se dalle chat sia possibile risalire al motivo che ha spinto la ragazza a compiere il gesto drammatico e a ricostruire quanto accaduto nelle ore e nei giorni precedenti alla sua scomparsa. La giovane sarebbe stata bocciata per la seconda volta all'esame di riparazione a scuola, non ha lasciato biglietti d'addio. Gli investigatori stanno ancora cercando di capire cosa sia accaduto, hanno ascoltato genitori, amici e compagni di scuola.

La 17enne è precipitata da un balcone al quinto piano

I fatti risalgono al pomeriggio di venerdì scorso 29 agosto, secondo quanto ricostruito la diciassettenne è precipitata dal balcone della sua abitazione al quinto piano a Latina. Ad assistere alla scena sono stati alcuni passanti, che hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112 e chiesto l'intervento urgente di un'ambulanza. Quando i sanitari sono giunti sul posto le condizioni della giovane erano disperate. L'hanno presa in carico e trasportata all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina in codice rosso.

Sottoposta ad un delicato intervento chirurgico, è morta in ospedale

Ricoverata nel reparto di Rianimazione, i medici hanno sottoposto la ragazza a un delicato intervento chirurgico, nel tentativo di salvarle la vita. Il quadro clinico della paziente purtroppo è peggiorato, fino al decesso. Sulla vicenda indaga la Polizia di Stato, allertata subito dopo i fatti, gli agenti hanno svolto gli accertamenti di rito per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Cronaca
Latina
