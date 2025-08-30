Ragazza di 17 anni precipita dal balcone di casa e muore in ospedale, indaga la polizia

Una ragazza di 17 anni è morta dopo essere precipitata dal quinto piano della sua abitazione a Latina. Sottoposta a una delicata operazione, il suo cuore non ha retto.

Non ce l’ha fatta la giovane di diciassette anni che ieri è precipitata dal balcone al quinto piano della sua abitazione a Latina. La ragazza è deceduta nella notte dopo che i medici dell’ospedale Santa Maria Goretti hanno tentato di tutto per salvarle la vita. Sottoposta a una delicata operazione nella notte, il suo cuore ha smesso di battere poco dopo. Sul caso è stata aperta un’indagine da parte della Polizia di Stato.

L’ipotesi più probabile è quella del gesto volontario. Secondo i primi accertamenti, la ragazza sarebbe stata bocciata per la seconda volta all'esame di riparazione a scuola, ma ulteriori verifiche sono in corso in tal senso. La giovane non ha lasciato biglietti d'addio, quindi gli investigatori stanno ancora cercando di capire cosa sia accaduto, sentendo i genitori e le persone che avevano stretti contatti con la 17enne.

La notizia dell'accaduto si è diffusa rapidamente in tutta la zona, lasciando sgomente le persone che la conoscevano e i compagni della scuola che frequentava, che avrebbe dovuto rivedere a giorni.

L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri, quando alcune persone hanno visto la ragazza cadere dal balcone al quinto piano della sua abitazione. Hanno immediatamente lanciato l'allarme, con gli operatori sanitari del 118 e gli agenti della Polizia di Stato intervenuti subito. Le condizioni della 17enne sono apparse sin da subito disperate: ricoverata in condizioni gravissime nel reparto di Rianimazione del nosocomio pontino, è stata sottoposta a una delicata operazione per tentare di salvarle la vita. Nella notte però il suo quadro clinico è peggiorato, fino ad arrivare al decesso.