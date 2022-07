Diane Keaton a spasso per la Garbatella tra i banchi del mercatino vintage L’attrice di Hollywood è in città per girare Book Club 2 e, da sola, ama girare per la città tra mercati e vicoli. Stamattina è stata riconosciuta alla Garbatella.

A cura di Redazione Roma

Deak Keaton è stata avvistata ancora a Roma, questa volta a Garbatella. Nella capitale per girare Book Club 2 – The next chapter, la star di Hollywood ama girare per la città nelle pause dalle riprese, frequentando non solo i luoghi più esclusivi. Così stamattina si trovava, da sola, al mercato dell'usato della Garbatella e quando è stata riconosciuta, non si è sottratta a qualche scatto tra una bancarella di abiti vintage e l'altra, come testimonia lo scatto che la immortala su Instagram con una banchista, che stupita si è trovata a chiederle se fosse interessata a qualcosa. L'attrice aveva già fatto un salto a Porta Portese lo scorso week end, dove si era fermata a lungo nella zona dell'antiquariato

Nonostante le temperature torride immancabile lo stile di Keaton che indossava una bombetta grigia, occhiali dall'ampia montatura, pantaloni grigi a vita alta e una maglietta nera. Casual ed elegante allo stesso tempo, non è passata inosservata. L'antidiva classe 1946, resa famosa da Il Padrino e dal suo sodalizio artistico con Woody Allen, non ha mai smesso di reinventarsi come attrice e di inanellare successi. In Book Club 2, per la regia di Bill Holderman, compaiono nel cast anche Jane Fonda, Candice Bergen e Mary Steenburgen.

Non solo vicoli, mercati e ristoranti di Roma. Diane Keaton ha trovato il tempo anche per una gita fuori porta, visitando Civita di Bagnoregio, il borgo unico al mondo nella Tuscia. Anche in questo caso stupore tra visitatori e passanti che l'hanno vista mescolarsi agli altri esattamente come una turista "qualsiasi". Chissà dove la Keaton si è invece recata riuscendo a non "farsi beccare", godendosi la Città Eterna e i suoi angoli più belli.