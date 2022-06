Diane Keaton a Civita di Bagnoregio: l’attrice del Padrino visita il borgo patrimonio Unesco L’attrice statunitense Diane Keaton interprete de Il Padrino domenica mattina ha visitato Civita di Bagnoregio.

A cura di Alessia Rabbai

Diane Kaeton a Civita di Bagnoregio

Diane Keaton ha visitato Civita di Bagnoregio. L'attrice americana che ha recitato nel film ‘Il padrino' è stata immortalata all'ingresso del borgo patrimonio Unesco in provincia di Viterbo. La foto ricordo scatatta è la tipica cartolina: cappellino in testa, occhiali da sole e bottiglietta d'acqua in mano per refrigerarsi, dietro di lei il ponte che porta al borgo e intorno la suggestiva Valle dei Calanchi. La star di Hollywood, che nonostante il caldo ha scelto d'indossare pantaloni e maglietta a maniche lunghe, ha fatto una sorpresa inaspettata ai cittadini di Bagnoregio e ai turisti che l'hanno notata e immortalata in alcuni scatti. A dare notizia pubblicamente della presenza della speciale ospite è stato il sindaco Luca Profili: "Domenica mattina a Civita di Bagnoregio c'è stata una grande attrice americana, Diane Keaton. Premio Oscar, ha interpretato grandi film come ‘Il padrino' si legge sulla sua pagina Facebook.

Diane Keaton, nome d'arte di Diane Hall, ha recitato nel film Il Padrino del 1972, diretto da Francis Ford Coppol e ispirato al romanzo omonimo scritto da Mario Puzo, pubblicato negli Stati Uniti nel 1989, che narra le vicissitudini di una famiglia mafiosa di origine italiana. Keaton ha interpretato Kay Adams, che è ha rappresentato la sua prima parte di rilievo. Civita di Bagnoregio, definita anche ‘la città che muore', data la sua posizione su un colle tufaceo soggetto ad erosione, ha un fascino particolare e unico al mondo. Non è la prima volta che un personaggio del cinema le fa visita ma negli anni è stata meta dei viaggi di numerosi vip sia italiani che internazionali. Tra questi a luglio 2019 c'è stata l'attrice statunitense e celebre star Disney Selena Gomez che, atterrata in elicottero, ha visitato il borgo del Viterbese dopo aver festeggiato il suo compleanno a Roma.