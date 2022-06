Diaciannovenne muore durante una festa in piscina al Parco degli Acquedotti Tragedia in zona Parco degli Acquedotti a Roma, dove un ragazzo di 19 anni è morto durante una festa in piscina. La Procura indaga per omicidio colposo.

A cura di Alessia Rabbai

La piscina dell’Appio Claudio Tennis Club

Zhu Wei Rong, un ragazzo di diciannove anni, è morto dopo essersi tuffato in acqua durante una festa in piscina all'Appio Claudio Tennis Club in zona Parco degli Acquedotti a Roma. I drammatici fatti sono accaduti nella serata di lunedì 27 giugno. Vittima è uno studente nato all'Aquila e di origini cinesi, per il quale non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. Sulla vicenda la Procura della Repubblica di Roma con il pubblico ministero Antonino Di Maio, ha aperto un fascicolo e indaga per omicidio colposo. Gli inquirenti stanno ascoltando diverse persone, per ricostruire il quadro della serata.

Il ragazzo è morto al diciottesimo dell'amico

Secondo le informazioni apprese il giovane al momento della tragedia si trovava alla festa di compleanno per il diciottesimo di un suo amico, che aveva scelto come location del party la meravigliosa struttura che si trova nella cuore del Parco degli Acquedotti a Roma. Pare che la serata fosse quasi giunta al termine, quando il diciannovenne avrebbe deciso di fare un ultimo tuffo. Per cause non note e ancora in corso d'accertamento da parte delle forze dell'ordine e della procura che indagano sul caso, non sarebbe più riemerso. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 è stato chiesto l'intervento urgente dei soccorritori.

La Procura indaga sulle responsabilità della struttura

Sul posto ricevuta la chiamata d'emergenza è intervenuto il personale sanitario in ambulanza. I paramedici hanno tentato di rianimare a lungo il ragazzo, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare se non constarne il decesso. Presenti per gli accertamenti di rito i carabinieri della Compagnia Roma Casilina, che indagano per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Terminate le verifiche sul posto, la salma del giovane è stata trasferita all'istituto di Medicina legale dell’Università di Tor Vergata, dove si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per lo svolgimento dell'autopsia. I risultati degli esami autopotici serviranno ad accertare le cause che hanno provocato il decesso, per capire se sia stato colto da un malore e stabiliranno se il giovane abbia assunto alcol o droga. Da accertare eventuali responsabilità a carico della struttura.