Di ritorno dalla vacanza con la moglie perde il controllo dell’auto: morto 75enne, illesa la donna L’incidente è avvenuto stamattina nella strada che va da Trevi nel Lazio agli Altipiani di Arcinazzo. Secondo le prime informazioni, l’uomo alla guida della piccola utilitaria avrebbe perso il controllo della macchina a causa di un malore che non gli ha lasciato scampo. Inutili i soccorsi, giunti tempestivamente sul posto.

A cura di Natascia Grbic

Tragedia questa mattina nel Lazio: il corpo di un uomo di 75 anni è stato trovato all'interno di una macchina nella strada che va da Trevi nel Lazio agli Altipiani di Arcinazzo. Per M.L., residente in provincia di Latina, non c'è stato nulla da fare. Quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Secondo le prime informazioni, l'uomo avrebbe perso il controllo dell'utilitaria sulla quale viaggiava a causa di un malore che non gli ha lasciato scampo. Nell'incidente non risultano coinvolte altre vetture.

Sul posto sono giunti immediatamente gli operatori del 118 insieme ai Vigili del Fuoco di Fiuggi e ai carabinieri della stazione di Trevi nel Lazio per i rilievi del caso. L'uomo stava tornando dalle vacanze insieme alla moglie, che al momento dell'incidente si trovava al posto del passeggero. Non è rimasta ferita ed è stata lei a lanciare l'allarme e ad attivare i soccorsi, sperando così di poter salvare il marito. Purtroppo l'epilogo è stato dei più tragici: il malore che ha colto l'uomo non gli ha lasciato scampo e nonostante l'incidente non fosse stato grave, è morto quasi subito.

Una vera e propria tragedia, che ha lasciato sotto shock la moglie dell'uomo, che non pensava questa giornata potesse avere un risvolto così terribile. La fine delle vacanze, un viaggio in macchina come tanti, anche breve dato che dovevano arrivare a Latina da Frosinone, si è rivelato invece estremamente sfortunato, con un malore che non si sarebbe potuto evitare purtroppo in nessun modo. I funerali dell'uomo, molto conosciuto a Latina, saranno celebrati nei prossimi giorni.