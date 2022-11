Devige Anthony scomparso a 38 anni da Roma, l’appello: “Potrebbe aver bisogno di aiuto” Sono mesi d’apprensione per la scomparsa del 38enne Devige Anthony. Non si hanno più sue notizie dallo scorso luglio, l’appello: “Potrebbero aver bisogno d’aiuto”.

A cura di Alessia Rabbai

Devige Anthony

Devige Anthony è scomparso da Roma a luglio socrso. Del trentottenne francese non si hanno notizie da mesi. I famigliari non riuscendo a mettersi in contatto con lui, ne hanno denunciato la scomparsa e lo stanno cercando. Hanno lanciato un appello, chiedendo a chi lo avesse visto di contattarli: "Temiamo che possa aver bisogno d'aiuto". A condividerlo Penelope Lazio Odv, l'associazione per le famiglie e gli amici delle persone scomparse, a cui si sono rivolti i parenti di Anthony.

La speranza è che stia bene, ma non è noto il motivo del suo silenzio. Ricostruendo i suoi movimenti prima di perderne le tracce a maggio ha preso un traghetto da Bastia-Corsica in direzione di Livorno da lì è subito partito per Roma, come risulta dai movimenti del suo estratto conto. Da luglio non sono più stati effettuati prelievi o pagamenti. Anthony ha bisogno di assumere farmaci e per questo è importante rintracciarlo.

L'identikit di Devige Anthony

Devige Anthony è alto 1 metro e 72 centimetri, di corporatura normale. Ha carnagione chiara, occhi azzurri e capelli castano chiaro. Come segno di riconoscimento ha un neo sulla guancia sinistra. Non è chiaro come fosse vestito l'ultima volta in cui è stato visto, potrebbe indossare un berretto e uno zaino.

Chiunque l'avesse visto o avesse notato una persona che corrisponde alla sua descrizione è pregato di segnalarne subito l'avvistamento al Numero Unico delle Emergenze 112 o a Pronto Penelope al 3396514799 anche su WhatsApp. Le zone in cui fare particolare attenzione sono le stazioni ferroaviarie e metropolitane, ma potrebbe essersi spostato con i mezzi pubblici e trovarsi ovunque. Da quanto si apprende non avrebbe con sé documenti e cellulare.