"Devi stare zitta o ammazzo te e tua figlia": arrestato 71enne, le vittime fuggite di casa Le due donne erano andate via di casa e si erano rifugiate in un bed and breakfast a causa del costante clima di terrore in cui erano costrette a vivere.

A cura di Natascia Grbic

"Tu devi stare zitta o ti ammazzo ti faccio sparire a te e tua figlia". Così un uomo di 71 anni minacciava la compagna e la figlia, insultate, picchiate, e costrette ad andare a vivere un bed and breakfast a causa del clima di terrore che aleggiava nella loro abitazione. L'uomo, raggiunto dagli agenti della Squadra Mobile in seguito alla denuncia delle due donne, non potrà avvicinarsi all'ex e alla figlia: a controllare che rispetti l'ordinanza cautelare, il braccialetto elettronico, che segnalerà eventuali avvicinamenti da parte dell'uomo, che adesso deve rispondere di maltrattamenti in famiglia e di omessa custodia di armi, regolarmente detenute.

Secondo quanto ricostruito dalle indagini, l'uomo da tempo era violento con la compagna e la figlia. Le due venivano spesso picchiate, insultate e prese di mira con lancio di oggetti. Ormai avevano paura di fare qualsiasi cosa perché il 71enne scattava per ogni motivo, facendole vivere nel terrore. Il clima in casa era diventato così insostenibile che le due avevano lasciato l'abitazione e si erano rifugiate in un bed and breakfast, in modo da vivere più serenamente. Avevano poi deciso di rivolgersi agli agenti della Polizia di Stato, per denunciare il 71enne e allontanarsi definitivamente da lui.

"Nel corso delle indagini – spiega la Polizia di Stato in una nota – era già stata ritirata la pistola regolarmente detenuta dall'indagato che nella circostanza era stato deferito all'autorità giudiziaria anche per il reato di omessa custodia". Durante le indagini, infatti, è stato avviato il procedimento per la revoca della licenza.