Le getta addosso la figlia di un anno mentre allatta il neonato: “Devi morire”. Condannato operatore Ama

immagine di repertorio

Un uomo di 45 anni che lavora come operatore ecologico a Roma è stato condannato a tre anni e mezzo di reclusione con l'accusa di maltrattamenti aggravati e continuati. Secondo quanto emerso dalle indagini, partite subito dopo la denuncia della moglie, il 45enne aveva instaurato in casa un vero e proprio regime di terrore. Picchiava la moglie e i figli piccoli, li insultava. Insieme a lui erano costretti a una vita terribile. Nel 2023 la donna ha deciso di andare dagli agenti del commissariato Tuscolano e denunciare tutti quegli anni di vessazioni.

La vicenda è riportata da Il Messaggero. Quella della donna non era una vita tranquilla. Il 45enne la insultava in continuazione, picchiando lei e i figli, anche molto piccoli. In un'occasione aveva preso la bimba di un anno e mezzo e l'aveva scagliata addosso alla moglie, che nel frattempo stava allattando il figlio nato appena poche settimane prima. "Stai sempre ad allattà sto c***o di ragazzino, mo' guardati pure questa", le ha urlato. Un'altra volta l'ha picchiata mentre stava cercando di far addormentare la figlia, un'altra ancora perché cercava di nascondersi in bagno, sempre con la bambina. Quando era ricoverata in ospedale perché aveva appena partorito le augurava di morire perché lui "non poteva fare avanti e indietro". Il figlio più piccolo era costantemente insultato con epiteti denigratori e offensivi.

Sono poi arrivate anche le minacce di morte, scritte pure tramite i social. "Non devi preoccuparti per me, ma per te", scriveva. Nel 2023 la donna è uscita di casa e lo ha denunciato. Adesso la condanna a tre anni e mezzo: i maltrattamenti, sono stati tutti riconosciuti.