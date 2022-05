Derubato del suo furgoncino mentre era fermo al semaforo: caccia al ladro Un uomo è stato derubato del suo furgoncino mentre si trovava fermo ad un semaforo: il ladro gli si è avvicinato, lo ha trascinato fuori dal mezzo e si è posizionato alla guida, riuscendo a fuggire.

A cura di Beatrice Tominic

Foto d’archivio

È successo all'alba di questa mattina, lunedì 16 maggio: un uomo è stato derubato del suo furgone mentre si trovava al semaforo in via Palmiro Togliatti, nel quadrante est della capitale, all'altezza dell'incrocio con via dei Gelsi, in zona Centocelle.

Poco prima delle ore 5 di stamattina, il malcapitato si trovava a bordo del furgoncino Doblò della ditta per cui lavora come addetto alle pulizie per un condominio, fermo al semaforo mentre stava percorrendo la strada per andare a lavoro. È in quel momento che un giovane si è avvicinato al veicolo, è riuscito a trascinare giù dal mezzo l'uomo alla guida, un 56enne, e a prendere il suo posto al volante.

Il furto del furgoncino

Una volta preso il posto del conducente a bordo del Doblò bianco, il ladro è fuggito, facendo perdere le sue tracce e lasciando il malcapitato davanti allo stesso semaforo, ma a piedi. Una volta spostato il conducente, ha preso il suo posto e poi è fuggito a bordo del mezzo appena rubato.

L'arrivo della polizia

Una volta allertati sono immediatamente arrivati gli agenti del commissariato prenestino che, giunti sul luogo del furto, hanno effettuato i controlli di rito per accertare le dinamiche della vicenda. Il ladro, però, è riuscito a far perdere le sue tracce con facilità: adesso sono in corso le indagini, aperte per cercare di accertare le dinamiche del furto.

Furto al bancomat: un operaio fa arrestare il ladro

Un altro ladro è riuscito a fuggire con il bottino in mano, ma stavolta è stato fermato poco dopo. È successo poco distante dalla via Nomentana dove un uomo di 67 anni ha derubato una donna di 68 anni dopo che aveva prelevato denaro al bancomat: aggredita e strattonata, però, la donna è stata trasportata in ospedale in codice rosso ed ha riportato diverse fratture. Un ragazzo di 31 anni che ha assistito all'aggressione, dopo aver allertato il 112, ha inseguito il ladro, permettendo ai carabinieri di arrestarlo.