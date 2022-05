Derubata e aggredita davanti al bancomat: un operaio assiste al furto e cattura il ladro Una donna di 68 anni è stata derubata e aggredita dopo aver prelevato dei soldi al bancomat. Un operaio che ha assistito al furto ha inseguito il ladro e lo ha fatto arrestare dai carabinieri.

A cura di Beatrice Tominic

Si trovava da sola davanti ad uno sportello automatico per ritirare del denaro, quando è stata aggredita e derubata da un malvivente. È successo in pieno giorno, poco distante da via Nomentana, in via Adriano Fiori, ad appena un chilometro circa dalla Riserva naturale parco dell'Aniene. La donna derubata e aggredita, una pensionata di 68 anni, come racconta il Messaggero, si trovava davanti al bancomat per ritirare del denaro quando un uomo le si è avvicinato, l'ha aggredita e l'ha derubata dei soldi appena prelevati.

Il furto e la caccia al ladro

L'uomo che, come si è scoperto in seguito, è un 67enne romano con precedenti penali, ha osservato la donna mentre stava svolgendo tutte le varie operazioni davanti al bancomat, ha atteso che prelevasse il denaro e poi si è avvicinato per strattonarla violentemente, spingendola contro il pavimento. Poi è fuggito con il bottino.

Non si immaginava, però, che un operaio di 31 anni romano che ha assistito all'intera scena lo avrebbe seguito. Subito dopo il furto ha prima allertato i soccorsi chiamando il 112 e poi ha seguito il ladro, avvertendo i carabinieri degli spostamenti: è proprio grazie a lui che i militari sono riusciti ad arrestarlo trovandolo ancora in possesso delle banconote rubate. Fermato in flagranza di reato, accusato di lesioni personali e della rapina aggravata nei confronti della donna, il ladro è stato poi giudicato per direttissima nelle aule di piazzale Clodio: l'arresto è stato convalidato e, in attesa del processo, è stato disposto l'obbligo di presentazione in caserma.

I soccorsi: l'anziana trasportata in codice rosso

Dopo essere stata spintonata, la donna è rimasta a terra, in attesa che arrivassero i soccorsi allertati dall'operaio: una volta arrivata l'ambulanza è stata trasportata in ospedale in gravi condizioni, tanto da essere giudicata con un codice rosso. Arrivata al policlinico Umberto I, poi, il personale medico e sanitario dell'ospedale ha rivelato diverse fratture, in particolare alla spalla e al bacino ed è stata refertata con oltre 30 giorni di prognosi. "Stavo prelevando quando quell'uomo mi ha preso alle spalle e mi ha spinto violentemente a terra – ha spiegato ai carabinieri – Ho avvertito un grande dolore".