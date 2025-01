Derby Roma-Lazio, spunta lo striscione antisemita “Laziale ebreo” con svastiche

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

Lo striscione con la scritta antisemita a Roma

Uno striscione antisemita è comparso sul cavalcavia della Tangenziale Est a Roma. L'episodio è avvenuto nella notte scorsa tra sabato 4 e domenica 5 gennaio, in occasione del derby Roma-Lazio, che si disputa stasera allo Stadio Olimpico. Sullo striscione rivolto ai tifosi biancocelesti c'è scritto "Laziale ebreo" con due svastiche, una per lato. Gli autori sono probabilmente gli ultras romanisti. La polizia ha rimosso e sequestrato lo striscione.Non è la prima volta che accadono episodi del genere, come gli adesivi di Anna Frank con la maglietta della Roma nel 2017 o lo striscione in curva Nord nel derby con scritto: "Auschwitz la vostra patria, i forni le vostre case" e i cori antisemiti.

Disordini prima del derby Roma-Lazio

Nella zona del Foro Italico ci sono stati disordini nel pomeriggio, prima dell'accesso all'impianto sportivo per il derby Roma-Lazio. In particolare gli ultras hanno lanciato fumogeni, petardi e bombe carta, per le strade a ridosso dello Stadio Olimpico, per i quali è stato necessario l'uso degli idranti da parte delle forse dell'ordine. Petardi che a Ponte Milvio hanno incendiato un’auto. Sono circa duemila gli uomini e le donne a presidio del Foro Italico, il piano sicurezza è scattato già stamattina, con carabinieri, polizia, guardia di finanza per le strade a ridosso dello Stadio Olimpico. Da quanto si apprende i controlli per l'ingresso all'impianto sportivo hanno coinvolto 60mila tifosi, che hanno occupato tutte le sedute e non si sono registrati disordini. Laziali e romanisti sono entrati da ingressi separati.

Sequestrate mazze, spranghe e coltelli vicino al Foro Italico

La polizia ha trovato e sequestrato mazze, bastoni, spranghe, coltelli e bombe carta, che erano nascosti tra la vegetazione vicino allo Stadio Olimpico e appartenevano ad ultras di entrambe le tifoserie. A Ponte Milvio un gruppo di tifosi incappucciati ha sfilato in corteo sul lungotevere fino al bar River. Alcuni tifosi avevano creato dei bastoni simili a lance, con delle lame attaccate con del nastro adesivo, che presumibilmente servivano a "pungolare" a distanza i rivali.