Derby Roma-Lazio: bombe carta al Foro Italico, sequestrati bastoni, mazze e coltelli agli ultras Mazze, bastoni, coltelli, aste con lame, bengala e petardi. Sono alcune delle armi e degli ordigni sequestrati nella zona del Foro Italico in occasione del derby Roma-Lazio in programma stasera alle ore 20.45. Esplose diverse bombe carta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Taglierino e mazze da baseball sequestrate agli ultras

A poche ore dal derby Roma-Lazio in programma stasera, domenica 5 gennaio, sale la tensione nella Capitale. Gli agenti della Polizia di Stato nel pomeriggio hanno sequestrato agli ultras mazze, bastoni, coltelli, aste con lame, spranghe. Si tratta di armi e oggetti contundenti, appartenenti ad entrambi i gruppi ultras, che era nascosti tra le vegatazione, cespugli ed alberi, nelle vicinanze dello Stadio Olimpico.

In campo sono schierate circa 2mila unità a presidiare l'area del Foro Italico già da stamattina, tra carabinieri, polizia di Stato, per garantire la sicurezza e scongiurare che si verifichino incidenti. Circa trecento ultras sono stati tenuti d'occhio, molti dei quali travisati e con caschi. L'apertura dei cancelli è prevista alle ore 18, con i tifosi che sono confluiti nelle rispettive sezioni attraverso due ingressi separati, per l'inizio della partita che è alle ore 20.45.

Sequestrate armi e oggetti contundenti ai tifosi

I poliziotti hanno sequestrato oggetti potenzialmente pericolosi, che avrebbero potuto ferire diverse persone. I poliziotti schierati numerosi a ridosso dell'impianto sportivo hanno sottoposto i tifosi a controlli: uno è stato denunciato, perché aveva con sé un cacciavite, un altro ha ricevuto il provvedimento del Daspo urbano.

Bombe carta esplose vicino allo Stadio Olimpico

Vicino allo Stadio Olimpico nel pomeriggio prima dell'inizio del derby Roma-Lazio sono esplose bombe carta e ordigni artigianali. Ciò è accaduto poco prima dell'apertura dei cancelli e dei controlli ai tifosi per l'ingresso sugli spalti. Fortunatamente da quanto si apprende le esplosioni non hanno provocato feriti, ma comunque sono stati momenti di tensione e scompiglio.

Strade chiuse al traffico e divieti di sosta per il derby Roma-Lazio

In occasione del derby Roma-Lazio sono state necessarie alcune modifiche alla viabilità, con strade chiuse e divieti di sosta. Ad essere interessata è l'area del Foro Italico e più precisamente a ridosso dello Stadio Olimpico. Le chiusure al traffico nello specifico sono scattate a partire dalle ore 16.30.