Deposito di materiali elettrici prende fuoco: le fiamme lo distruggono completamente Un deposito di materiali elettrici ha preso fuoco a Rocca di Papa: le fiamme hanno divorato l’intero locale da 100 mq. Nessuna persona coinvolta.

Adesso non resta più niente del magazzino in via Frascati, a Rocca di Papa. Nel primo pomeriggio di oggi è stato completamente distrutto da un incendio. A prendere fuoco è stato un locale adibito a deposito di materiali elettrici al civico 86. Non appena allertati, sul posto sono arrivati immediatamente i vigili del fuoco. Alle 13.24 è partito il loro intervento: sul luogo in cui si è sviluppato l'incendio sono arrivate la squadra dei vigili del fuoco di Marino, la 15/A e un'autobotte, l'AB12.

Magazzino completamente distrutto

Non sono ancora chiare le cause che hanno portato all'origine dell'incendio: gli accertamenti necessari sono durati più di un paio di ore. Il rogo si deve essere sviluppato velocemente, grazie anche al tipo di materiali conservati all'interno del magazzino: fortunatamente, però, nessuna persona è rimasta coinvolta nell'incendio. Diversamente, invece, l'intero locale è stato distrutto dalle fiamme che hanno divorato i circa 100 metri quadrati dello stabile. Sul luogo dell'incendio, oltre ai vigili del fuoco che hanno provveduto immediatamente a spegnere l'incendio e, successivamente, a mettere in sicurezza tutta l'area colpita, sono arrivati sul posto anche gli agenti delle forze dell'ordine e il personale medico sanitario del 118.

Fuga di gas a Fiumicino

Qualche ora prima, verso le ore 11 di oggi, i vigili del fuoco sono intervenuti anche a Fiumicino per una fuga di gas: durante i lavori per la fibra ottica, è stato tranciato un tubo di metano che ha provocato una fuga di gas su sede stradale che ha richiesto l'intervento anche del Carro Rilevamento Radioattivo e Chimico e l'evacuazione di tre palazzine.