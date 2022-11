Tranciano tubo di metano, vigili del fuoco intervengono per fuga di gas: evacuate tre palazzine È successo durante i lavori per la fibra ottica.. Sul posto sono arrivati immediatamente i vigili del fuoco per fuga di gas: evacuate tre palazzine.

A cura di Beatrice Tominic

È successo nella tarda mattinata di oggi a Fiumicino: durante alcuni lavori di scavo per il passaggio dei cavi per la fibra ottica, è stato tranciato un tubo di media pressione del gas metano e c'è stata una fuga di gas. Sul posto sono immediatamente arrivati i vigili del fuoco con i veicoli di soccorso necessari che hanno iniziato l'opera di riparazione. A causa della fuga di gas, i pompieri hanno anche ritenuto opportuno evacuare tre palazzine lungo la via in cui si è verificato il taglio del tubo, via del Faro, all'altezza del civico 28.

L'intervento dei vigili del fuoco

Alle ore 11.54, dopo essere stata allertata dell'accaduto, la Sala Operativa ha inviato due veicoli di soccorso Aps, il 3/A e il 13/A e il Carro Rilevamento Radioattivo e Chimico, insieme al funzionario di guardia. I vigili del fuoco sono arrivati in breve tempo, per fuga di gas su sede stradale e hanno immediatamente provveduto a riparare il tubo tranciato e a mettere in sicurezza l'intera area colpita, nel pieno centro della località marittima, poco distante dal molo che porta al Faro della Torre Clementina e ancor più vicino, due minuti a piedi circa, al Ponte Due Giugno, il ponte mobile che collega la città al quartiere di Isola Sacra. Oltre ai vigili del fuoco, infine, sono arrivati anche gli agenti della polizia municipale e il personale di Italgas.

L'evacuazione dei residenti

A causa della fuga di gas, i vigili del fuoco hanno deciso di evacuare la zona: sono tre, infatti, le palazzine evacuate a seguito dell'incidente. Ogni palazzina ospita due abitazione circa, per un totale di sei: le persone residenti in totale sono state 10. È