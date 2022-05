Degrado al cimitero Flaminio: tombe coperte dall’erba, cassonetti stracolmi e fontane rotte “Non riusciamo a portare fiori sulla tombe” è la denuncia dei cittadini che hanno defunti al cimitero Flaminio di Roma, i quali segnalano una situazione di degrado.

A cura di Alessia Rabbai

Foto da ’Sei di Prima Porta il Gruppo libero di tutti’

Erba alta quasi a coprire completamente le lapidi, secchi dell'immondizia pieni, fontane chiuse o rotte. È la segnalazione dei cittadini, che hanno denunciato la situazione di degrado in cui versa il cimitero Flaminio-Prima Porta. Le foto sono comparse nei gruppi di quartiere, dove gli abitanti hanno descritto l'incuria diffusa, che ormai da tempo spiegano essere diventata la normalità. Si tratta di una situazione che va avanti da settimane, alcuni romani hanno spiegato che per loro è impossibile portare fiori sulle tombe dei propri cari, perché sono di fatto inaccessibili. "Non ci può essere questo tutto questo degrado in un cimitero – scrive un cittadino su Facebook – non si riesce a camminare per i dossi, per le buche, la sporcizia abbandonata qua e là e l'erba, lasciata crescere così tanto da arrivare a nascondere le tombe".

In alcuni punti del cimitero infatti le lapidi che si trovano a terra sono quasi irriconoscibili a causa della vegetazione che le copre e che nessuno si occupa di tagliare. "Sono andato a fare visita a mia madre al cimitero – racconta un'altra cittadina – avrei dovuto portarmi le galosce per addentrarmi nell'erba alta. Alla fine ho fatto uno slalom per raggiungere la tomba". Un altro ancora scrive: "Non è normale che un cimitero così grande, per di più in una Capitale, riversi in questo stato di abbandono". I cittadini, oltre all'erba alta hanno segnalato sporcizia e cassonetti stracolmi. Fanpage.it ha già pubblicato precedenti segnalazioni dei cittadini che in passato hanno denunciato sporcizia, incuria lapidi rotte, chiedendo l'attenzione e l'intervento del Comune di Roma. Altra criticità riguarda le fontane, dalle quale rimpire gli annaffiatoi per i vasi: "Ho camminato in lungo e in largo per cercarne una funzionante e prendere l'acqua per le piante – spiega una donna – quelle che ho trovato erano rotte".