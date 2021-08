Daniele Urbani trovato morto in un fosso: era scomparso da giorni Sono terminate con tragico esito le ricerche di Daniele Urbani, il trentottenne di Vallerano in provincia di Viterbo scomparso da giorni. Le forze dell’ordine e la protezione civile sulle sue tracce lo hanno ritrovato morto in un fosso nelle campagne di Carbognano. In mattinata è stata rinvenuta la sua auto.

A cura di Alessia Rabbai

Daniele Urbani è stato trovato morto in un fosso nel territorio del Comune di Carbognano, in provincia di Viterbo. Il trentottenne di Vallerano era scomparso la scorsa settimana e i famigliari non avevano più avuto sue notizie, così ne hanno denunciato la scomparsa, preoccupati per la sua assenza da casa. Scattate le ricerche da parte delle forze dell'ordine e della protezione civile lo scorso venerdì 20 agosto, la speranza nutrita dai suoi cari e dai soccorritori era di trovarlo vivo. Inizialmente le ipotesi degli investigatori erano che si trattasse di un allontanamento volontario, ma ora dato il ritrovamento dovranno chiarire il quadro della vicenda attorno alla sua morte.

Il cadavere di Daniele Urbani recuperato con un elicottero

Purtroppo le ricerche di Daniele Urbani hanno avuto un tragico esito: il cadavere è stato rinvenuto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 25 agosto, per il trentottenne non c'è stato purtroppo nulla da fare. Il corpo senza vita di Daniele giaceva all'interno di un fosso e per recuperarlo è stato necessario l'interevento dei vigili del fuoco di competenza territoriale, che hanno lavorato sul posto per riportarlo sulla sede stradale. Per l'intervento di recupero è stato necessario un elicottero, data l'area impervia in cui si trovava. La sua macchina, un Fiat Doblò, con la quale aveva effettuato delle consegne poco prima di scomparire nel nulla, era già stata ritrovata in mattinata, ma dell'uomo non c'erano tracce. Così le ricerche si sono intensificate fino al drammatico esito. La notizia del suo ritrovamento si è diffusa in breve tempo e la comunità si è stretta intorno al dolore della famiglia, nell'attesa che la salma riceva il nulla osta per i funerali.