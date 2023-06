Daniele Leodori nuovo segretario del Pd Lazio: ha vinto con 95%, con lui tutte le correnti dem Daniele Leodori è stato eletto nuovo segretario del Pd Lazio. L’altro candidato, Mariano Angelucci, ha conquistato soltanto il 5 per cento delle preferenze espresse ai gazebo.

A cura di Enrico Tata

Alle primarie del Pd Lazio hanno partecipato 56mila cittadini. Il 95 per cento ha votato per Daniele Leodori, eletto nuovo segretario regionale. Il restante 5 per cento ha scelto Mariano Angelucci, consigliere comunale a Roma, esponente della mozione Bonaccini, sconfitta da Elly Schlein alla consultazione interna con cui è stato scelto il nuovo segretario nazionale.

Leodori, consigliere regionale, è stato vicepresidente di Nicola Zingaretti alla Regione Lazio e poi presidente dopo le dimissioni dell'ex governatore in seguito all'elezione alla Camera dei Deputati. “Ringrazio il popolo del Partito Democratico che mi ha indicato ai gazebo come nuovo segretario regionale. Tante persone hanno partecipato a questa bella giornata di democrazia, che è stata possibile grazie al lavoro e all’incredibile disponibilità dei nostri militanti e volontari, che colgo l’occasione di ringraziare ancora una volta. Ora al lavoro, insieme, per un Partito all’altezza delle nuove sfide che abbiamo davanti: lavoro, giustizia sociale e ambientale, diritti", ha dichiarato Leodori dopo la vittoria schiacciante ai gazebo.

Nel 2018, quando vinse Bruno Astorre (scomparso lo scorso 3 marzo), votarono alle primarie quasi 60mila persone. Lo scorso febbraio, invece, alle primarie nazionali hanno partecipato circa 110mila cittadini nel Lazio. Come detto, Angelucci è stato esponente della mozione Bonaccini, ma al congresso regionale praticamente tutte le correnti erano schierate con Leodori. La lista che ha conquistato più voti. il 29 per cento, è stata ‘Rete Democratica', sostenuta da Claudio Mancini e, tra gli altri, Mario Ciarla. Subito dietro ‘Lazio democratico', 26 per cento, che fa riferimento ad AreaDem, l'area dello stesso Leodori e di Dario Franceschini. La lista ‘Il Pd delle opportunità', con diversi esponenti ‘zingarettiani' ha conquistato il 22 per cento.

Adesso la partita si sposterà nella Capitale, dov'è in programma il congresso cittadino per scegliere il successore di Andrea Casu. La sfida dovrebbe essere tra Enzo Foschi, già vicesegretario del Pd Lazio, che oggi ha ufficializzato la candidatura, Massimiliano Umberti, presidente del Municipio Roma IV e probabilmente Daniele Torquati, presidente del Municipio Roma XV.