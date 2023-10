Daniele Di Giacomo ucciso a colpi di pistola a Tor Bella Monaca, arrestato un 30enne Gli agenti della Squadra Mobile hanno arrestato il presunto killer di Daniele Di Giacomo. Si tratta di Valentino Ruggiero, il movente sarebbe un debito di 20mila euro e il fatto che frequentasse l’ex.

A cura di Alessia Rabbai

Tra gli arresti scattati stamattina a Tor Bella Monaca, dove le forze dell'ordine hanno svolto un maxi blitz, c'è anche il nome del presunto assassino di Daniele Di Giacomo. Si tratta di Valentino Ruggiero, un trentenne che per la Procura della Repubblica di Roma è fortemente indiziato di aver ucciso il trentottenne a colpi di pistola il 14 settembre scorso, nella perfieria romana. A rendere esecutiva la misura di custodia cautelare che ha colpito ventisette persone, sono stati gli agenti della Squadra Mobile della Polizia di Stato, su disposizione del giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma, come richiesto dalla Procura. L'ipotesi di reato che gli viene contestata è di omicidio volontario premeditato.

Il movente del delitto sarebbe doppio, da una parte un debito di 20mila euro, dall'altra il fatto che Di Giacomo si fosse fidanzato con la ex del presunto killer. Per il gip Ruggiero come riporta Il Messaggero il testo contenuto nell'ordinanza di custodia cautelare sarebbe "uno degli autori dell'efferato delitto, probabilmente anche col ruolo di esecutore materiale, certamente ideatore e regista dell'operazione criminale". L'omicidio di Di Giacomo sarebbe stato dunque premeditato.

L'omicidio di Daniele Di Giacomo, ucciso in un agguato

Daniele Di Giacomo è ucciso in un agguato, raggiunto da almeno sei colpi di pistola mentre era in macchina insieme alla sua fidanzata di ventisei anni. Il delitto si è consumato in via Ferdinando Quaglia in pieno giorno. Nella sparatoria era rimasta ferita anche la sua ragazza, raggiunta al ginocchio da un proiettile. Di Giacomo aveva aperto una concessionaria di automobili in via Latina, dove vendeva e noleggiava Audi e Mercedes, in passato ha dovuto rispondere alle accuse di droga, possesso di armi, ricettazione.