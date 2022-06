“Dammi i soldi o ti faccio a pezzi”: picchia il padre che non gli dà i soldi per la droga, arrestato Già qualche mese fa la polizia era intervenuta nell’abitazione per una segnalazione del genitore, picchiato e minacciato dal figlio. Già nel 2018 il ragazzo era stato arrestato.

A cura di Natascia Grbic

"Se non mi dai i soldi ti faccio a pezzi". Così un ragazzo al padre, che non voleva dargli quaranta euro per la droga. La minaccia e le violenze nei confronti del genitori non sono un caso isolato: da anni il giovane, tossicodipendente, costringeva il genitori a dargli i soldi per comprare gli stupefacenti. Se il padre gli diceva di no, erano botte. Già in passato era stato arrestato e allontanato dalla casa familiare, e nel 2021 era stato condannato a tre anni e cinque mesi con pena sospesa per le violenze contro i genitori. Adesso è stato nuovamente arrestato dagli agenti della polizia di stato di Fondi: l'accusa per lui è di maltrattamenti in famiglia, minaccia, atti persecutori, lesioni personali ed estorsione.

L'ultima violenza nei confronti del genitore risale al pomeriggio di ieri, quando il ragazzo ha chiesto quaranta euro al padre per comprare la droga. Lui, che nei giorni passati era stato costretti a dargli più di novecento euro, si è rifiutato. Non voleva dare denaro al figlio che sapeva avrebbe usato per acquistare lo stupefacente. Il ragazzo ha dato in escandescenze, cominciando a minacciarlo di morte. L'uomo ha chiamato allora la polizia, giunta sul posto con le volanti, per verificare la segnalazione. Ma nessuno apriva la porta di casa, nonostante suonassero al citofono. Hanno telefonato allora all'uomo, che ha spiegato di essere stato chiuso a chiave in una stanza dal figlio, che poi era uscito di casa. Il ragazzo è stato bloccato mentre usciva dal portone con un amico, risultato poi estraneo ai fatti. Non era la prima volta che la polizia andava in quell'abitazione: il ragazzo è stato arrestato e portato nel carcere di Lanciano, in attesa dell'udienza di convalida.