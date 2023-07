“Dammi 150 euro” sequestrato e ricattato da una prostituta, si lancia dalla finestra Ne avrà per un mese il 33enne romano che si è lanciato da una finestra, sequestrato e ricattato da una prostituta, che pretendeva 150 euro.

A cura di Alessia Rabbai

Sequestrato e minacciato da una prostituta che gli ha chiesto dei soldi, si è lanciato da una finestra ed è rimasto ferito, fortunatamente senza rischiare la vita. È successo in via Bau de Laire, in zona Fonte Ostiense a Roma, dove i carabinieri della Sezione Radiomobile hanno bloccato e arrestato una donna transgender per il reato di sequestro a scopo di estorsione. Vittima dell'aggressione è un uomo romano di trentatré anni, che venerdì pomeriggio scorso 7 luglio si è intrattenuto con una prostituta per un rapporto sessuale. Alcuni residenti della zona lo hanno visto cadere da una finestra, pensando che avesse tentato il suicidio. Invece successivamente lo aveva fatto per mettersi in salvo dalla donna, che lo aveva imprigionato.

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 sul posto sono giunti i carabinieri e l'ambulanza. Il personale sanitario lo ha soccorso per le ferite riportate a seguito della caduta e lo ha trasportato in ospedale. Arrivato al pronto soccorso del Sant'Eugenio i medici lo hanno sottoposto agli accertamenti del caso e gli hanno riscontrato la frattura dei calcagni, guaribile in un mese. Ma l'episodio non ha convinto i carabinieri, che hanno ascoltato il racconto dell'uomo e avvisato la Procura della Repubblica di Roma, che ha avviato le indagini.

Secondo la sua versione dei fatti la donna, una trentaseienne brasiliana, avrebbe accolto il cliente in casa, chiuso a chiave la porta minacciando di picchiarlo se non gli avesse dato 150 euro. I due hanno litigato e l'uomo si è lanciato dal balcone al primo piano dell'appartamento. I militari hanno dunque rintracciato la donna e l'hanno arrestata e la ascolteranno. Ora si trova nel carcere di Regina Coeli.