"Dammi 150 euro o non prendi la residenza": truffava cittadini stranieri, arrestato dipendente comunale L'uomo si trova ora nel carcere di Velletri con l'accusa di concussione aggravata in concorso. In manette anche il complice, un cittadino indiano.

A cura di Natascia Grbic

Un dipendente del comune di Anzio e un cittadino indiano sono stati arrestati dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale compagnia con l'accusa di concussione in concorso continuata. Secondo l'accusa avevano messo su un sistema per truffare diversi cittadini di nazionalità indiana: gli dicevano che solo loro potevano fargli ottenere l’iscrizione all'anagrafe e che per questo dovevano dargli dai 100 ai 150 euro.

I due puntavano su una necessità comune a tutte le persone a cui chiedere denaro: quella di poter avere la residenza in modo da avanzare istanze verso la pubblica amministrazione. Senza quel documento, infatti, non è possibile accedere a tutta una serie di servizi indispensabili tra cui le prestazioni di assistenza sociale, alcune prestazioni sanitarie, l’accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e i diritti politici. Motivo per cui, quando il dipendente del comune gli ha ha detto che senza pagare non lo avrebbero avuto, hanno pensato di dargli i soldi.

Sarebbero almeno le otto le persone a cui i due hanno detto che senza la loro intercessione non avrebbero mai avuto la residenza. Non solo: a un altro cittadino indiano l'impiegato ha cercato di far pagare 100 euro, altrimenti gli avrebbe cancellato la residenza.

Le indagini sono state coordinate dai carabinieri. I militari hanno trovato gravi indizi di colpevolezza nei confronti dei due, che sono stati quindi arrestati con l'accusa di concussione in concorso continuata e, nel caso dell'impiegato, anche tentata concussione. Entrambi sono stati portati nel carcere di Velletri, a disposizione dell'autorità giudiziaria.