Dalla Germania a Fondi per fare il medico a gettone: ma non ha la specializzazione come anestesista Il giovane medico di nazionalità egiziana, sta al secondo anno di specializzazione ad Amburgo in Germania. Arrivato a Fondi come medico a gettone tramite una cooperativa, avrebbe dovuto prestare servizio anche nel reparto di ostetricia e ginecologia, ma non aveva la specializzazione necessaria. In corsia è così arrivata la polizia.

Il 23 dicembre all'ospedale "San Giovanni di Dio" sono arrivati i poliziotti in corsia, dopo la scoperta che un'anestesista che lavorava nella struttura sanitaria in provincia di Latina tramite una cooperativa, anestesista non era. Il medico infatti era privo della specializzazione ma, nonostante questo, era stato assunto a "gettone" tramite un appalto esterno.

Quando il personale dell'ospedale si è accorto che l'anestesista, non era un anestesista, la direzione ha informato le forze dell'ordine che, arrivate all'interno della struttura sanitaria, hanno identificato il medico e messo tutto a verbale. A riportare l'episodio il quotidiano la Repubblica, che racconta come il medico fosse arrivato all'ospedale di Fondi come "gettonista", somministrato tramite una cooperativa che lavora in ambito sanitario in molte regioni, e che nel Lazio ha vinto appalti anche per fornire personale alle Asl di Viterbo e Roma.

Il medico, di fronte alla possibilità di dover effettuare anestesie nel reparto di ginecologia durante dei parti, ha espresso delle perplessità sulle mansioni che era chiamato a svolgere. È cosi infine emerso che non aveva la specializzazione richiesta. Addirittura il medico, di nazionalità egiziana, starebbe ancora specializzandosi ad Amburgo e sarebbe solo al secondo anno. Dopo aver effettuato la candidatura online è stato mandato nell'ospedale in provincia di Latina.

Il fenomeno dei medici a "gettone"

Per coprire i turni in molti ospedali del Lazio, a fronte della carenza di medici e assunzioni, è sempre più diffusa la chiamata a "gettone" per molti ruoli. Già un anno fa un servizio di Fanpage.it aveva evidenziato come spesso i "gettonisti" non avessero le qualifiche e le specializzazioni necessarie per lavorare nei reparti dove prestano servizio. Le assunzioni di 2000 medici annunciate dal governatore della Regione Lazio Rocca, metterebbero parzialmente un freno al fenomeno.