Dal 29 novembre lavori urgenti su via Salaria, via Portuense, via Tuscolana e via Casilina Dal prossimo 29 novembre inizieranno lavori urgenti di rifacimento stradale su via Salaria, via Portuense, via Tuscolana e via Casilina. Saranno interessati circa 30 chilometri di manto stradale.

A cura di Enrico Tata

Dal prossimo 29 novembre inizieranno lavori urgenti di rifacimento stradale su via Salaria, via Portuense, via Tuscolana e via Casilina. Saranno interessati circa 30 chilometri di manto stradale. Gli interventi di messa in sicurezza e di manutenzione straordinaria saranno possibili grazie a una convenzione tra Roma Capitale e Anas annunciata oggi dall'assessora ai Lavori Pubblici, Ornella Segnalini.

I lavori non potranno durare più di tre mesi

La durata delle attività non potrà superare 90 giorni (cioè tre mesi) dalla sottoscrizione dell'accordo. Si tratta, ha spiegato l'assessora, "del provvedimento che segue l’approvazione nelle scorse settimane di un subemendamento al DL Infrastrutture che consente ad Anas di utilizzare 5 milioni di euro del Contratto di programma sottoscritto con il MIMS per il rifacimento della pavimentazione di alcune consolari cittadine".

Gli interventi verranno eseguiti tra le 21 e le 6

Come detto, le strade interessate saranno via Salaria, via Portuense, via Tuscolana e via Casilina. Gli interventi verranno avviati in contemporanea su tutte queste strade e verranno effettuati in orario notturno tra le 21 e le 6 del mattino seguente. "Per limitare ulteriormente i disagi ai cittadini si procederà a lavorare, dove possibile, in restringimento di carreggiata o senso unico alternato, garantendo la transitabilità sulle strade interessate dagli interventi di risanamento del piano viabile. Grazie alla collaborazione tra Anas e Comune di Roma interveniamo in pochissimo tempo per rifare alcuni tratti di strada in pessime condizioni a causa dell’usura e della scarsa manutenzione. L’obiettivo è quello di superare queste situazioni e di attivare al più presto campagne di manutenzioni cicliche e programmate nel tempo per migliorare la viabilità della Capitale", ha dichiarato Segnalini.