“Dacci i soldi, siamo Casamonica”, minorenni derubano coetanei davanti a scuola: 3 denunce Dicevano di appartenere al clan criminale per impaurire i ragazzini che aggredivano, loro coetanei: è successo davanti ad una scuola di Spinaceto.

A cura di Beatrice Tominic

Hanno detto ai loro coetanei di appartenere al clan criminale per incutere maggiore timore: così, minacciandoli, sono riusciti a derubarli. È successo davanti ad una scuola di Spinaceto, nella quadrante sud ovest di Roma, dove tre adolescenti, due minori di quattordici anni, che in alcuni casi millantavano l'appartenenza a famiglie criminali, avevano preso di mira due coetanei. Gli episodi sono accaduti sempre nei pressi della scuola che frequentavano.

La segnalazione è arrivata nei giorni scorsi al commissariato di Spinaceto: gli agenti hanno immediatamente aperto le indagini e sono riusciti, effettuando gli accertamenti necessari, a risalire all'identità dei tre.

I furti davanti alla scuola

Li avrebbero costretti a consegnare loro tutto il denaro di cui erano in possesso, persino un giubbotto firmato: in cambio i tre avrebbero fornito protezione ai due coetanei. "Dacci i soldi, siamo Casamonica", avrebbero detto, come riporta la Repubblica. Questo è quanto accaduto davanti ad una scuola di Spinaceto: gli episodi verificati, per il momento, sarebbero almeno due. A rintracciare i tre, nei confronti dei quali le vittime hanno continuato a nutrire un forte timore, sono stati gli agenti della Polizia, coordinati dalla Procura per i minorenni di Roma.

Nei confronti dei tre ragazzini individuati, gravemente indiziati di aver rapinato dei coetanei fuori dalla scuola, è scattata la denuncia: gli agenti hanno fornito alla Procura per i minorenni tutti i riscontri oggettivi di cui sono entrati in possesso.

Nel frattempo, il Pubblico Ministero Minorile ha disposto una serie di verifiche e perquisizioni nei confronti dei tre ragazzi identificati: nel corso di questi accertamenti, è stato rinvenuto il giubbotto rubato dal gruppo ad uno dei ragazzini. Adesso spetterà alla magistratura specializzata prendere provvedimenti sul caso.