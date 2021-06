Sferra una testata a un carabiniere all'interno del pronto soccorso: un 37enne è stato per questo arrestato. È successo all'ospedale Grassi di Ostia nel cuore della notte. Stando a quanto ricostruito, l'uomo si aggirava completamente ubriaco all'interno del nosocomio del litorale. Quando ha visto arrivare i carabinieri, l'uomo li ha improvvisamente aggrediti ed è riuscito a colpire uno dei militari con una testata al volto. Bloccato e arrestato, è stato trasferito immediatamente presso il tribunale di Roma per l'udienza di convalida.

Altri due arresti sul litorale e nella periferia sud di Roma

Sempre a Ostia i militari hanno fermato un'uomo alla guida di un'automobile. Il conducente, un 42enne, aveva tutto in regola, sia i documenti che la carta di circolazione del veicolo. Tuttavia era molto nervoso, come se avesse qualcosa da nascondere. E in effetti i carabinieri hanno ritrovato un involucro con dentro oltre 300 grammi di cocaina. Per questo l'uomo è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida. Ovviamente la droga è stata sequestrata.

In zona Roma sud i carabinieri della stazione di Ponte Galeria hanno identificato, all'interno del locale Centro di Permanenza e Rimpatri, un cittadino brasiliano ricercato dalle forze dell'ordine per un omicidio che avrebbe commesso nel suo paese di origine. I militari hanno quindi eseguito un'ordinanza di custodia cautelare finalizzata all'estradizione, emessa dalla Corte d'Appello di Firenze. L'uomo è stato quindi arrestato ed è stato portato nel carcere di Viterbo a disposizione dell'autorità giudiziaria.